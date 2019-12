Mann droht Polizist mit dem Tod

Kurz nach 20 Uhr am Freitagabend kam es in der Innenstadt von St. Gallen zu einer Schlägerei zwischen mehreren Personen. Gemäss ersten Erkenntnissen wurde sie durch einen Zusammenstoss zweier Personen ausgelöst. Ein Polizist, der privat unterwegs war, konnte sie beobachten und versuchte zu schlichten, wie die Stadtpolizei in einer Mitteilung schreibt. Als er sich als Polizist auswies, bedrohte ihn ein Beteiligter mit dem Tod.

Wenig später trafen schliesslich Patrouillen ein. Der Mann, der den Polizisten zuvor bedroht hatte, versuchte daraufhin zu flüchten. Der 36-Jährige stiess jedoch mit einem Passanten zusammen und stürzte. Dabei verletzte er sich leicht im Gesicht, der Passant blieb jedoch unverletzt.

Auf dem Posten trat er gegen einen Polizisten

Die Polizei nahm den Mann fest und brachte ihn auf den Polizeiposten, während er die Einsatzkräfte beschimpfte. Auf dem Posten angekommen trat er ausserdem mehrmals gegen einen Beamten, verletzt wurde dabei jedoch niemand. Der 36-Jährige hatte gemäss einem Atemlufttest einen Alkoholwert von über 1,6 Promille. Der Mann wurde angezeigt.

Da es sich bei der vorgängigen Auseinandersetzung um ein Antragsdelikt handelt, wurden die Beteiligten auf die Möglichkeit aufmerksam gemacht, eine Anzeige zu erstatten.

(vro)