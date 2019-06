Mann drückt Zigarette auf Handrücken von Frau aus

In einem Hotelzimmer in Wil stritt sich der Beschuldigte, ein heute 24-jähriger Arbeitsloser, am Abend des 19. März 2018 gegen 23 Uhr mit einer Frau – ob diese seine Freundin war ist nicht bekannt. Wie es im Strafbefehl heisst, soll der Grund dafür gewesen sein, dass sie ihn angeblich wegen einer Reise angelogen hatte. Während des Streits verpasste er ihr eine Ohrfeige. Später schlug er ihr dann noch mit der Faust ins Gesicht sowie gegen den Bauch und Rücken. Im Streit macht er auch ihre Brille kaputt.

Zudem nahm er der Frau das Handy weg und gab es ihr trotz Aufforderung nicht wieder zurück, wie es im Strafbefehl heisst. Dann gingen die beiden zusammen in eine Bar, um Zigaretten zu kaufen. Auf dem Rückweg ins Hotel schlug er sie erneut zweimal ins Gesicht und befahl ihr dann, ins Zimmer zu gehen. Aus Angst, sie werde weiter geschlagen, gehorchte sie, obwohl sie es nicht wollte. Dies sagte sie ihm auch.

Ins Gesicht gespuckt

Zurück im Hotelzimmer gingen die beiden auf den Balkon. Sie forderte ihr Handy zurück, er lehnte ab. In der Folge beleidigte er sie als «Hure» und drückte auf ihrem Handrücken eine Zigarette aus. Zudem drohte er ihr, er werde ihre Freunde und Familie belästigen, bis sie sich umbringen werde.

Er ging sogar noch weiter, wie aus dem Strafbefehl zu entnehmen ist: So drohte er damit, das Haus ihrer Eltern anzuzünden und ihre Freunde und Familie zusammenzuschlagen. Er werde sie seelisch kaputt machen und an ihrem Arbeitsplatz die Fenster mit «Schlampe» vollsprayen.

Am nächsten Morgen wollte sie nach Hause, doch er drohte ihr erneut. Also gingen die beiden Richtung Fussballplatz Wil und nach dem Mittag zum Bahnhof und stiegen dort gemeinsam in den Thurbo Richtung Winterthur. Im Zug rastete er erneut aus – er spuckte sie an und schlug ihr den Ellbogen ins Gesicht.

Keine bedingte Strafe mehr

Mittels Strafbefehl, der dieser Tage rechtskräftig wurde, wurde der junge Mann wegen mehrfacher einfacher Körperverletzung.

Sachbeschädigung, mehrfacher Beschimpfung, mehrfacher Drohung und mehrfacher Nötigung verurteilt. Das Urteil: eine Geldstrafe von fünf Tagessätzen zu je 30 Franken und eine unbedingte Freiheitsstrafe von vier Monaten. Zudem muss er die Kosten des Verfahrens zahlen.

Der Mann ist mehrfach vorbestraft. Verurteilt wurde er jeweils zu Geldstrafen. Diese scheinen bisher wenig abschreckend gewirkt zu haben, schreibt die Staatsanwaltschaft. Wegen den Vorstrafen erscheint den Staatsanwaltschaft eine unbedingte Strafe notwendig.



