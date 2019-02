Auf diesen Vogel wartete Naturfreund 20 Jahre

«Seit 20 Jahren wohne ich jetzt hier in Rorschach am See und hatte noch nie das Glück, einen Eisvogel in natura zu sehen», sagt Adrian Keller zu 20 Minuten. Doch in den letzten Tagen war der 45-Jährige gleich mehrfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. So war er am Wochenende am Hafen spazieren, als er auf den Vogel stiess. «Zuerst dachte ich es wäre ein Rotkehlchen, wegen dem orangen Bauch», so Keller.

Als das Tier dann jedoch wegflog, erkannte der Rorschacher an der blauen Färbung am Rücken, dass es sich bei dem Tier um einen seltenen Eisvogel handeln müsse. Keller ist begeistert: «Ich habe mir genau so einen Moment schon längere Zeit gewünscht.» So machte sich der 45-Jährige am Montag erneut auf den Weg zum See – diesmal allerdings mit Kamera-Ausrüstung. Keller hatte erneut Glück: Es gelang ihm, den farbenfrohen Vogel vor die Linse zu bekommen.

«Faszinierende Begegnung»

«Der Vogel sass mehrere Minuten einfach nur auf dem Schild im See und schaute sich um», erzählt Keller. Er gehe davon aus, dass es sich beide Malen um den selben Vogel gehandelt habe. Die Situation sei für ihn eine «faszinierende Begegnung» gewesen.

Livio Rey, Sprecher der Vogelwarte Sempach, kann Keller verstehen: «Es ist wirklich ein besonderer Moment, wenn man einen Eisvogel sieht.» Dieser sei nämlich schwierig zu beobachten und werde auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft. «Derzeit leben in der gesamten Schweiz nur 400 bis 500 Paare», so Rey. Dies liege vor allem daran, dass der Lebensraum der Vögel zerstört worden sei.

Eisvogel ist nicht kälteresistent

Da Eisvögel ausschliesslich Fischfresser sind, brauchen sie natürliche und saubere Gewässer und Flüsse zur Nahrungsaufnahme. Von diesen gebe es aber immer noch zu wenig, so Rey. Insbesondere harte Winter seien für den Vogel sehr gefährlich: «Er heisst zwar Eisvogel, aber das bezieht sich auf seine eisblaue Gefiederfarbe, nicht auf seine Kälteresistenz», erklärt er.

Doch wie kam der Vogel zu seiner prächtigen Farbe? Dazu gibt es laut der Vogelwarte eine französische Sage: Noah soll den Vogel damals mit dem Auftrag, nach Festland Ausschau zu halten, freigelassen haben. Wegen eines heftigen Sturms habe der Eisvogel aber so hoch fliegen müssen, dass die Sonne unter ihm gewesen sei. Dabei habe die Oberseite des Vogels die Farbe des blauen Himmels angenommen und die Unterseite habe sich durch die Glut der Sonne rot verfärbt.





