Mann fährt in Fahrleitung und erleidet Stromschlag

Ein 55-jähriger Chauffeur bog am Montag um 15.45 Uhr nach Ladetätigkeiten auf dem Bahnhof Surava in die Landwasserstrasse in Richtung Filisur ein. Beim Bahnübergang prallte der Ladekran des Lastwagens in die Fahrleitung der RhB.

Als der Mann den Kran vollständig herunterlassen wollte, wurde er von einem Stromstoss getroffen, wie es am Dienstag in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Er wurde nach einer Erstkonsultation bei einem örtlichen Arzt mit einer Ambulanz zur Kontrolle ins Spital Davos gebracht.

An der Fahrleitung sowie am Lastwagen entstand Sachschaden. Der Bahnbetrieb war für kurze Zeit eingeschränkt. Der genaue Unfallhergang wird durch die Kantonspolizei Graubünden abgeklärt.

