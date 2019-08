Mann flüchtet vor Polizei und verschanzt sich

Die Stadtpolizei wollte am Freitagmittag einen Mann im St.Galler Lachen-Quartier kontrollieren. Der Mann entzog sich der Kontrolle und flüchtete zu Fuss, wie das St. Galler Tagblatt berichtet. Anschliessend verschanzte er sich in einer Wohnung an der Meisenstrasse. Zwischenzeitlich konnte der Mann von der Polizei angehalten werden. Wieso er sich der Kontrolle entzogen, wird nun untersucht.

(20 Minuten)