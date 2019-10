Die tödliche Gefahr auf dem Pannenstreifen

Am Donnerstagabend kam es auf der A 13 zwischen Buchs SG und Haag zu einem schweren Verkehrsunfall, als ein 49-Jähriger auf ein Auto auf dem Pannenstreifen prallte, während er das Autoradio bediente. Dadurch wurde ein 41-Jähriger zwischen dem Pannenauto und seinem Auto eingeklemmt, welches das andere Fahrzeug hätte abschleppen sollen. Mit einem Helikopter wurde der schwerverletzte Mann ins Spital geflogen. Er schwebt in Lebensgefahr, wie die Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage mitteilte.



Beim Unfall wurden zwei Personen verletzt. Video: BRK

Es ist nicht der erste Unfall auf Pannenstreifen auf St. Galler Autobahnen mit schweren Folgen in diesem Jahr. Anfang April starb ein 24-jähriger Pannenhelfer, nachdem er und ein 50-jähriger Mazedonier, dessen Kleinbus bei Oberbüren SG eine Panne hatte, von einem Auto erfasst worden war. Drei Wochen später ist auch der Mazedonier gestorben. Es wurde spekuliert, dass der Unfallverursacher mit dem Handy beschäftigt war und die beiden Männer deshalb übersehen hatte, die einen Reifenschaden beheben wollten.

Die St. Galler Staatsanwaltschaft bestätigt auf Anfrage, dass der Unfallfahrer mit dem Mobiltelefon hantierte und es deshalb zum Unfall kam. Der Fall komme demnächst zur Anklage.

Mutter und Grossmutter verloren

Ebenfalls zwei Todesopfer forderte Mitte August ein Unfall auf der A 1 bei Oberbüren SG, als ein 22-jähriger Franzose auf ein ehemaliges Militärfahrzeug prallte, das aufgrund eines Motorenproblems auf dem Pannenstreifen stand. Im Auto befanden sich fünf Personen einer Familie aus Frankreich. Die Mutter (58) des Fahrers und dessen Grossmutter (88) starben. Der Fahrer (22) sowie dessen Freundin (21) wurden schwer verletzt. Der Vater (61) verletzte sich ebenfalls. Zum Unfall kam es aufgrund von nichtbeherrschen des Fahrzeugs, so die Staatsanwaltschaft.



Lieferwagen ohne Benzin auf Pannenstreifen

Mitte Juli prallte auf der A 1 in Gossau SG das Fahrzeug eines 49-jährigen Lenkers auf einen Lieferwagen, der auf dem Pannenstreifen stand. In der Folge kippte dieses auf die Seite. Beim Unfall wurde der 26-jährige Beifahrer tödlich verletzt, der Fahrer leicht. Der Lieferwagen stand auf dem Pannenstreifen, weil dem Fahrzeug der Treibstoff ausging. Zum Zeitpunkt des Unfalls war der Chauffeur am Benzin besorgen.

Dass es dieses Jahr allein im Kanton St. Gallen fünf Menschen nach Unfällen auf Pannenstreifen gestorben sind, sei eine unglückliche Häufung, heisst es bei der Kantonspolizei St. Gallen auf Anfrage. Die Autobahn sei nach wie vor die sicherste Strasse im Verkehrsnetz. Anpassungen in den Regeln bezüglich Nutzung des Pannenstreifens seien keine nötig. «Es ist der Faktor Mensch, der leider zu den Unglücken geführt hat», sagt Hanspeter Krüsi, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

Das zeigen die oben beschriebenen Fälle, wo Hantieren am Handy oder Radio sowie Nichtbeherrschen des Fahrzeuges zu den Unfällen führten. «Wichtig ist, dass man sich bei einer Panne an die allgemeinen Regeln bei Nothalt auf dem Pannenstreifen hält», sagt Krüsi. Dazu gehören das Aufstellen des Pannendreiecks und das Aufbieten eines professionellen Pannendienstes. «Und unbedingt aus dem Auto aussteigen und sich hinter die Leitplanke begeben.» Es gäbe leider manchmal Leute, die im Auto warten oder sich auf die Leitplanken setzen.

Auch auf Aktionen wie ein Reifenwechsel auf dem Pannenstreifen seien klar zu unterlassen. «Das ist viel zu gefährlich. Andere Autos fahren mit über 100 km/h vorbei.» Zur Sicherung oder besseren Kennzeichnung eines Pannenautos könne man auch die Polizei aufbieten. «Wir können mit Wechsellichtern zusätzlich auf das stehende Fahrzeug aufmerksam machen, bis der Pannendienst das Auto abschleppen oder reparieren kann», sagt Krüsi.

(jeb)