Tesla-Fahrer ausserorts mit 147 km/h erwischt

Die Kantonspolizei Graubünden führte am Donnerstag Kontrollen mit dem Schwerpunkt Zweiradkontrollen durch. Gleichzeitig wurden auch Geschwindigkeitsmessungen im Ausserortsbereich durchgeführt. Dabei wurden insgesamt in 48 Fällen zu schnell fahrende Autos festgestellt, wovon 32 zur Anzeige gebracht werden. Laut der Polizei gelten 18 davon als grobe Widerhandlung gegen das Strassenverkehrsgesetz.

Insgesamt wurden zehn Lenkerinnen und Lenkern die Führerausweise auf der Stelle abgenommen. Weiteren acht Personen werden die Führerausweise nachträglich entzogen.

Eine massive Geschwindigkeitsübertretung wurde am Nachmittag auf der Ofenbergstrasse H28 in Zernez bei der Örtlichkeit Ova Spin festgestellt. Ein Schweizer Autolenker (35) fuhr mit 147 km/h in der 80 km/h-Zone. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Graubünden stellten die Einsatzkräfte sein Auto sicher und nahmen ihm den Führerausweis ab.

(mwa)