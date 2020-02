Mann läuft nach Unfall zu Fuss durch Tunnel

Um 19.08 Uhr am Sonntagabend erhielt die Kantonspolizei Graubünden die Meldung, dass sich im Silsertunnel in Sils im Domleschg ein Fussgänger mit unsicherem Gang befinde. Eine Polizeipatrouille traf im Tunnel einen 52-jährigen Fussgänger an. Es stellte sich heraus, dass der Mann zuvor als Autolenker in eine Mauer geprallt war, heisst es in einer Medienmitteilung der Kantonspolizei Graubünden.

Nach dem Aufprall war der Mann noch rund eineinhalb Kilometer weitergefahren, bevor er sein stark beschädigtes Auto stehen liess. Darauf war der Mann in Richtung Thusis gelaufen, bis er durch die Polizei aufgegriffen wurde. Im Spital Thusis wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Den Fahrausweis musste der 52-Jährige auf der Stelle abgeben.

