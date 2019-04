Mann mit Messer angegriffen und beklaut

Der 49-jährige Mann befand sich am Donnerstag gegen 0.15 Uhr vor der Liegenschaft an der Spisergasse 43 in St. Gallen am Rauchen, als zwei junge Männer auf ihn losgingen. Dabei wurde der 49-Jährige durch mehrere Messerstiche schwer verletzt, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei St. Gallen heisst.

Die Täter raubten das Geld und das Handy des Opfers und liessen danach von diesem ab. Das Opfer wurde nach der Tat von zwei Personen aufgefunden und erstversorgt. Diese alarmierten auch die Kantonspolizei St. Gallen sowie die Rettung.

Zeugen gesucht

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der tatverdächtige 19-Jährige durch die Stadtpolizei St. Gallen und der tatverdächtige 20-Jährige durch die Kantonspolizei St. Gallen angehalten und festgenommen werden. Wie bekannt wurde, befanden sich Augenzeugen in der unmittelbaren Tatumgebung.

Die Kantonspolizei St. Gallen sucht Zeugen. Personen, die den Tathergang beobachtet haben oder Angaben zu den Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 058 229 49 49 zu melden.

(20M)