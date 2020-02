Mann mit Messer schwer verletzt

Am Sonntag kam es kurz vor 19.45 Uhr vor einer Liegenschaft an der Romanshornerstrasse zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Nordmazedoniern (64, 65). Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wurde dabei der 64-Jährige durch ein Messer schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Der 65-jährige Täter wurde durch die Polizei festgenommen und inhaftiert. Die Tatwaffe konnte sichergestellt werden, wie es in der Polizeimitteilung heisst.

Zeugenaufruf

Der genaue Hergang der Auseinandersetzung ist Gegenstand weiterer Ermittlungen. Die Staatsanwaltschaft Kreuzlingen hat eine Strafuntersuchung eröffnet.

Wer Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Kreuzlingen unter 058 345 20 00 zu melden.

(gab)