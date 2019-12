Mann mit Waffe löst Grosseinsatz aus

Am Mittwochmorgen meldeten sich um 6 Uhr zwei Personen bei der Kantonspolizei St. Gallen. Sie berichteten über einen Streit in einer Wohnung im Stadtzentrum von Balgach. Die beiden Personen waren zuvor laut der Polizei in der Wohnung und in den Streit involviert. In der Wohnung befand sich zu diesem Zeitpunkt noch eine dritte Person.

Als die Polizei vor Ort war, schanzte sich die dritte Person in der Wohnung ein. Da es Hinweise gab auf eine Schusswaffe, war die Polizei mit einem Grossaufgebot vor Ort.

Mann hat sich gestellt

Schlussendlich dauerte der Einsatz bis um 10.30 Uhr. Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen, sagt: «Ein 34-jähriger Schweizer konnte vor der betroffenen Wohnung festgenommen werden.» Bei dem Mann handelt es sich um die Person aus der Wohnung. Die Schusswaffe konnte sichergestellt werden.

Wie die involvierten Personen zueinander stehen, ist noch unklar. Laut Polizei sind sie nicht verwandt miteinander. Auch ist der Auslöser des Streits noch nicht bekannt.

(mig)