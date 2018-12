Mann rennt Pizzakurier vor Auto, um ihn auszurauben

Der Kurier war am Samstagabend kurz nach 19.20 Uhr dabei, Pizzas auszuliefern, als ein Unbekannter vor sein Auto sprang und ihn so zum Anhalten zwang. Nachdem der 52-Jährige ausgestiegen war, wurde er vom Unbekannten unvermittelt in die Bauchgegend getreten. Gleichzeitig trat ein zweiter Täter an das Auto heran und suchte darin nach dem Portemonnaie. Nachdem er es hatte, entfernten sich die beiden Räuber in Richtung Schulhaus am Weier. Die Deliktsumme beträgt mehrere hundert Franken.

Zeugen gesucht

Die männlichen Täter werden beschrieben als 18- bis 20-jährig und schlank. Einer von beiden war etwa 165 bis 170 cm gross und hatte eine weisse Hautfarbe.

Personen, die Hinweise zu diesem Delikt machen können, werden gebeten, sich beim Polizeistützpunkt Oberbüren, Telefon 058 229 81 00, zu melden.

(20M)