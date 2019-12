In Tägerwilen TG ging am Sonntag um etwa 19.20 Uhr bei der Kantonalen Notrufzentrale eine Meldung ein, dass in einem Mehrfamilienhaus an der Bahnhofstrasse ein Feuer ausgebrochen sei. Laut Andy Theler, Sprecher bei der Kantonspolizei Thurgau, hatte eine Passantin den Brand entdeckt und gemeldet.

In dem Haus hielten sich zu dem Zeitpunkt mehrere Personen auf. «Der Bewohner der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen war, konnte sich übers Fenster retten. Die Person wurde dabei leicht verletzt», so Theler.

Nach ersten Erkenntnissen kam es in der Küche zu einem Brand. Was genau dazu geführt hat, wird nun untersucht.

Mann rettet sich mit Sprung aus Fenster

