Ziege Nutella verfolgt Mann durchs Dorf

Am Freitag ging bei der Kantonspolizei St. Gallen ein spezieller Notruf ein. «Ich werde in Flawil von einer Ziege verfolgt», so ein Mann am Telefon. Die Polizei rückte darauf aus und stellte tatsächlich eine Ziege auf Entdeckungstour fest. Die Ziege heisst Nutella und stammt von einem Bauernhof in der Gemeinde. Es stellte sich heraus, dass die Ziege sehr zutraulich ist. «Sie ist freiwillig in das Polizeiauto gestiegen. Dann stieg ein Polizist zu ihr und hielt sie während der Fahrt fest», so Hanspeter Krüsi, Mediensprecher der Kantonspolizei St. Gallen.

Die Fahrt führte für Nutella nach Hause. Auf ihrem Facebook-Account schreibt die Kantonspolizei: «Na wenn das mal kein toller Tag war für die Ausreisserin.» Die Besitzerin der Ziege war nicht wirklich überrascht über den Besuch von der Polizei. Nutella ist offenbar bekannt für ihre Reisen in die weite Welt hinaus.

