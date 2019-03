Mann soll Buben auf öffentlichem WC auflauern

«Achtung! Ein Mann lauert Buben auf einer öffentlichen Toilette auf. Sie befindet sich direkt unter dem Primarschulhaus Kirchplatz in Wil SG», heisst es in einem kürzlich erschienen Facebook-Post. Darunter mehr als ein Dutzend Kommentare. Die meisten drücken ihr Entsetzen oder ihre Angst aus. Der Autor beteuert, den Vorfall sofort der Polizei gemeldet zu haben.

Auf Anfrage bestätigt die Kantonspolizei St.Gallen dies. Aber: «Der Vorfall wurde gemeldet, aber es wurde keine Anzeige erstattet. Auch hat sich seither niemand mehr bei uns gemeldet, der ähnliche Beobachtungen gemacht hat», so Markus Rutz, Mediensprecher der Kantonspolizei St.Gallen. Eine Patrouille sei vor Ort gewesen, habe aber nichts Verdächtiges feststellen können. «Wenn so etwas passiert, dann erhalten wir meist mehrere Meldungen von Beobachtungen, von unterschiedlichen Personen», so der Mediensprecher.

Aus einer Mücke einen Elefanten machen

Ohnehin sieht es die Polizei nicht gern, wenn solche Meldungen auf Facebook gemacht werden. Das sei einfach Panikmacherei. Besser wäre es, direkt über die Polizei zu gehen: «Nur wenn wir von der Polizei Kenntnis von Vorfällen haben, können wir die nötigen Massnahmen einleiten.»

Der Verfasser des Facebook-Posts im WC-Fall räumt gegenüber 20 Minuten dann auch ein: «Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der Mann so Knaben anlocken möchte.» Denn alles, was er gesehen habe, sei ein Mann gewesen, der die Tür von seiner WC-Kabine immer wieder geöffnet habe.

Giftköder-Alarm?

Ähnlich kritisch sieht die Kantonspolizei St. Gallen auch die zahlreichen Meldungen bezüglich Gitfköder-Fällen. «Uns ist aufgefallen, dass in der Region Werdenberg, Wartau, Buchs, Grabs und wahrscheinlich noch an weiteren Orten Meldungen von Giftködern und angeblich mehreren vergifteten Hunden auf Social Media und Whatsapp die Runde machen», schreibt die Polizei auf Facebook. Allerdings habe man bisher offiziell nur Kenntnis von einem einzigen vergifteten Hund. Obwohl man allen Hinweisen nachging.

«Vergangenen Montag (18. März 2019) zwischen 7 und 8 Uhr hat am Rheinufer von Wartau ein Hund mutmasslich etwas Giftiges gefressen», heisst es weiter. Die 9-jährige Malinois-Hündin verstarb selbentags in einer Tierklinik. Eine Anzeige wegen «Widerhandlung gegen das Tierschutzgesetz» wurde aufgenommen.

Die Sache werde weiterhin sehr ernst genommen. Wenn aber jemand Kenntnis von einem Vergiftungsfall habe, soll die Polizei verständigt werden. Es wird gebeten, auf die Verbreitung von nicht verifizierten Meldungen zu verzichten und Panikmache zu vermeiden: «Social Media und Whatsapp sind der falsche Weg!»



