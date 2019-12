Ist dieser Brief der Beginn einer grossen Liebe?

«Ich bin an ihr vorbeigelaufen und wusste sofort: Das ist meine Traumfrau», sagt B.T.* gegenüber 20 Minuten. Der Informatiker sah die Frau am Montagabend in der Unterführung am Bahnhof St. Gallen. Sofort war er voller Glücksgefühle: «So habe ich mir meine zukünftige Frau schon seit Jahren vorgestellt.» Kurz darauf habe er sie beim Gleis 4 gesehen, auf dem sein Zug Richtung Kreuzlingen TG stand.

«Ich wollte sie unbedingt ansprechen, aber sie war am Telefonieren und mein Zug sollte wenige Sekunden später abfahren», schildert er. Nachdem er in den Zug eingestiegen sei, habe er dann noch seine Nummer auf einen Zettel geschrieben, um ihr wenigstens diesen noch zustecken zu können. «Doch als ich dafür aussteigen wollte, fuhr der Zug gerade los – ich habe mich sehr geärgert», sagt der Informatiker.

Auf einen Kaffee einladen

Die Unbekannte gehe ihm seither nicht mehr aus dem Kopf und raube ihm sogar den Schlaf. Darum entschied er sich, am vergangenen Donnerstagabend wieder nach St. Gallen zu fahren, um sie eventuell auf dem Gleis wiederzusehen. Erfolglos. Aufgeben wollte T. aber nicht: «Spontan hatte ich die Idee, ihr eine Nachricht zu hinterlassen.» So sei er zum SBB-Schalter gegangen, um sich ein Blatt Papier zu holen.

«An das rothaarige Mädchen, circa 20 bis 30 Jahre alt, das am Montagabend zwischen Gleis 4 und 5 gestanden ist», beginnt er die Botschaft. Er unterschreibt sie mit seinem Snapchat-Namen. Die Nachricht habe er in der Bahnhofsunterführung vor den Gleisen 4 und 5 aufgehängt. «Wenn sie mir auf Snapchat schreibt, wäre ich wahnsinnig erfreut darüber und würde sie auf einen Kaffee einladen», sagt der Kreuzlinger.

Kein Einzelfall

Auf der Social-Media-Plattform habe er zwar noch keine Nachricht von der Gesuchten erhalten, dafür jede Menge Unterstützung von Fremden, die seine Botschaft fotografiert und geteilt haben. Auch auf Jodel, wo er seine Geschichte postete, sprach ihm ein Nutzer Mut zu: «Hoffnung nicht aufgeben, man sieht sich immer zweimal.»

Es ist nicht die erste Aktion, mit der eine Person auf kreative Art und Weise die grosse Liebe sucht: Im August letzten Jahres fand ein Böötler im Seealpsee eine Flaschenpost. Darin der Brief einer Frau, die nach ihrem Prinzen suchte.

*Name der Redaktion bekannt

Wenn du dich angesprochen fühlst oder weisst, um welche Frau es sich handelt, dann schreib B.T. auf den Snapchat-Namen vier_gewinnt eine Nachricht.

(viv)