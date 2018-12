Mann überprüft Gasgeruch mit Feuerzeug

Ein 58-jähriger Bewohner nahm in seiner Wohnung an der Zürcherstrasse in St. Gallen am Mittwochabend kurz nach 20 Uhr plötzlich Gasgeruch wahr. Er ging deshalb beim Gasherd in der Küche nachsehen, wie die Kantonspolizei am Donnerstag in einer Mitteilung schreibt.

Als aus seiner Sicht alles in Ordnung war, überprüfte er dies mit einem Feuerzeug, wobei es zu einer Verpuffung kam. Durch die Wucht der Explosion wurde die Wohnungstür, samt Rahmen, ins Treppenhaus hinausgeschleudert. Der Mann hatte Glück im Unglück, bis auf angesengte Augenbrauen blieb er unverletzt.

Hoher Sachschaden

Die Berufsfeuerwehr St.Gallen trennte die Gaszufuhr zum betroffenen Haus. Gemäss den Abklärungen des Kompetenzzentrums Forensik der Kantonspolizei St.Gallen führte ein Defekt am Herd zum Gasaustritt. Nebst der Kantonspolizei St. Gallen, standen die Berufsfeuerwehr St. Gallen, Patrouillen der Stadtpolizei St.Gallen und ein Rettungsteam im Einsatz. Der Sachschaden wurde auf mehr als 10'000 Franken geschätzt.

(20M)