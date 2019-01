Mann uriniert mitten in Club an Bar

Mitten im Club, völlig ungeniert, lässt ein junger Mann die Hosen runter und uriniert an die Bar. Den Gast neben ihm scheint das nicht gross zu kümmern, vielleicht hat er es aber auch gar nicht mitbekommen. Das Video entstand laut einem Leser-Reporter vergangenen Samstag im Trischli Club in St. Gallen. Er habe es nicht persönlich aufgenommen. «Ich finde so etwas grauenhaft», so der 26-Jährige. Das man überhaupt auf so eine Idee komme, selbst wenn man betrunken sei, sei absurd. Immerhin sei die Toilette ja nur gerade zehn Meter weit entfernt. «Das ist einfach übel.»

20 Minuten hat das Trischli um eine Stellungnahme gebeten. «Zum geschilderten Vorfall möchten wir keine Stellung beziehen», heisst es.

(20M)