Mann zerlegt mitten in der Nacht Mercedes

Ein 36-Jähriger war am Samstag kurz nach 4 Uhr auf der Münchwilerstrasse von St. Margarethen SG in Richtung Tägerschen TG unterwegs. Bei Tägerschen verlor der Mazedonier die Kontrolle über das Auto, kam von der Strasse ab und prallte in einen Baum, teilt die Kantonspolizei Thurgau mit. Der Lenker wurde beim Unfall mittelschwer verletzt. Der 43-jährige Beifahrer erlitt leichte Verletzungen. Beide mussten durch den Rettungsdienst ins Spital gebracht werden. Es entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.



Der Fahrer musste eine Blut- und Urinprobe abgeben. Zur Spurensicherung wurde der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau beigezogen. Während der Unfallaufnahme wurde der betroffene Streckenabschnitt gesperrt. Die Feuerwehr Tobel-Tägerschen erstellte eine Umleitung.

Zeugenaufruf: Wer Angaben zur Unfallhergang machen kann oder Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich beim Kantonspolizeiposten Münchwilen zu melden.

058 345 28 30

