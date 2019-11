Maschine donnert den Schnupf direkt in die Nase

Weil ihm andere Schnupfmaschinen nicht gefielen, entschied sich Sandro Moser kurzerhand dazu, sich eine eigene zu bauen. Die bisherige Auswahl auf dem Markt sei schlicht «billig» und «nicht so schön», wie der 17-Jährige gegenüber FM1Today sagt.

Umfrage Würdest du die Schnupfmaschine ausprobieren? Ich schnupfe nicht.

Auf jeden Fall, die Maschine ist mega cool!

Nein, das ist nichts für mich.

Vielleicht würde ich es einmal ausprobieren.

Der Jugendliche aus Ebersol SG machte schon vergangenes Jahr von sich reden. An der Olma liess er sich nämlich ein Ohrloch auf besondere Art und Weise stechen : nämlich mit Nagel und Hammer.

An der Olma 2018 liess er sich mit Hammer und Nagel ein Ohrloch stechen. (Video: Privat)

Von anderer Schnupfmaschine inspiriert

Die Idee kam Moser durch die Schnupfmaschine eines Kollegen. Dieser hatte sie aus dem Internet. Er fand die Maschine «näbis Glatts», sah aber Verbesserungspotential. Also begann er und fertigte aus dem Kopf ein Modell an.

Dieses stellte sein Vater schliesslich an der Toggenburger Messe TOM aus. «Mein Vater bekam sehr viele positive Rückmeldungen und Bestellungen», wird Moser zitiert. Das bewog ihn dazu, noch mehr Schnupfmaschinen anzufertigen. Für die Herstellung einer Maschine braucht der Toggenburger ungefähr drei Monate.

Der Schnupf geht in einem Ruck in die Nase. (Video: privat)

Eigene Käufer gefunden

Eine Schnupfmaschine von Moser kostet 300 Franken. Solche aus dem Internet seien zwar günstiger, dafür nicht so schön. «Im Moment habe ich ungefähr zehn Anfragen», erzählt Moser. Unter den Käufern sind nicht nur private Schnupffreunde, sondern auch einige Restaurants.

Unterstützung erhält Moser nicht nur von seinem Vater sondern auch von seinem Arbeitgeber Schlegel Holzbau in Wattwil. «Mein Chef unterstützt mich sehr. Seine einzige Bedingung dafür, dass ich am Mittag daran arbeiten darf, war, dass er auch eine Schnupfmaschine bekommt», erzählt Moser.

17-Jähriger baut sich eigene Schnupfmaschine

Und so funktioniert's

Zieht man eine kleine Schublade, das «Schnupf-Aufbewahrungsfach», aus der Maschine, findet man den gelagerten Tabak. Der Schnupf wird mit einem kleinen Löffelchen in die dafür vorgesehenen Einbuchtungen gefüllt. Dann platziert man die Nasenlöcher oberhalb. «Die Nase darf das Holz nicht berühren, sonst gibt es einen Fitz», erklärt Moser. Mit dem Zeigefinger drückt man gegen ein abgerundetes Stück Holz. Dadurch löst sich der Hammer, knallt auf die Platte und schleudert so den Schnupf in die Nasenlöcher. Zum Schluss kann man seine Nase mit dem rotierenden Pinsel putzen.

(del)