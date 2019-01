«Hoffe, dass unter dem Schnee nichts mehr liegt»

Nicht einmal eine Woche nach dem erschreckenden Ereignis wurde am Mittwoch der Hotel- und Restaurantbetrieb im Hotel Säntis wieder aufgenommen. Auf den ersten Blick ist auf der Schwägalp vom Lawinenniedergang nichts mehr zu sehen. «Der Lawinenkegel vor dem Hotel wurde weggeräumt und die demolierten Fahrzeuge abtransportiert», sagt Bruno Vattioni, Geschäftsführer der Säntis-Schwebebahn. Auch die betroffenen Räumlichkeiten des Gastrobereichs wurden von den Schneemassen befreit und gereinigt.

Mehrere 100'000 Franken Schäden nach Lawine

Einzig das Provisorium an der Fensterfront erinnert an die herabstürzende Lawine. «Da die Glasfronten einige Wochen Lieferfrist haben, wurden die Öffnungen mit isolierten Doppelwänden verschlossen», so Vattioni. Die rasche Instandstellung verdanke man den Mitarbeitenden, den Rettungs- und Räumungskräften sowie der Hilfsbereitschaft und der Unterstützung von Firmen, Organisationen und freiwilligen Helfern. In der Ausnahmesituation seien alle zusammengestanden und hätten sich selbstlos eingesetzt. «Das grösste Glück ist jedoch, dass es den drei Leichtverletzten wieder gut geht. Ich hoffe einfach, dass unter dem Schnee nicht noch irgendetwas hervorkommt, was uns schockieren wird», so Vattioni.

Hotel verbaut gleiche Fenster wieder

Aufgrund der derzeitigen Schnee- und Wetterlage besteht laut Vattioni keine Gefahr mehr. Die Lage werde aber nach wie vor beurteilt. Notfalls würden Massnahmen wie etwa die bereits früher angewendeten Sperrungen von Wegen und Strassen getätigt werden. Da die Berichte und Einschätzungen der Experten zum Lawinenereignis vom 10. Januar noch nicht vorliegen, kann zu allfälligen zusätzlich zu treffenden Schutzmassnahmen derzeit noch nichts gesagt werden.

Laut Vattioni hatte man bereits beim Bau verstärkte Sicherheitsvorkehrungen getroffen, da sich Teile des Hotels in der Blauen Lawinenzone befinden. So seien bereits verstärkte Fenster verbaut worden, die einer möglichen Lawine standhalten sollten. «Alle baulichen Massnahmen, die wir beim Neubau gemacht haben, sind durch Lawinengutachten begleitet worden.» Deshalb habe man auch jetzt wieder die gleichen Fenster bestellt. «Sollte die Untersuchung aber ergeben, dass man zusätzliche Massnahmen ergreifen muss, werden wir alle Fenster des Hotels austauschen.»

Auch das Ausmass des finanziellen Schadens kann noch nicht genau beziffert werden. Jürg Solèr, Direktor der Assekuranz, spricht aber allein von Gebäudeschäden von mehreren hunderttausend Franken. Die Details werde man in der kommenden Woche gemeinsam mit Handwerkern anschauen.

(juu)