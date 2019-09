Mehrere Unfälle führen zu Stau auf A1

Der erste Unfall geschah auf der Höhe des Eingangsportals Stephanshorntunnel in Fahrtrichtung Gossau, wie die Kantonspolizei St. Gallen am Freitagmorgen mitgeteilt hat. Ein 45-jähriger Mann fuhr mit seinem Auto auf dem rechten Fahrstreifen in die Nähe des Tunnels, als sich vor ihm ein Stau zu bilden begann.



Der Grund für den Stau waren zwei verunfallte Autos, die den rechten Fahrstreifen blockierten und deren Fahrer mit dem Austausch ihrer Personalien beschäftigt waren. In der Folge bremste der 45-Jährige sein Fahrzeug ab. Ein dahinter fahrender 31-Jähriger bemerkte dies zu spät und prallte mit seinem Auto ins Heck des Vorausfahrenden. Zwei 26-jährige Autofahrer, die hinter den beiden Verunfallten fuhren, prallten ebenfalls mit ihren Autos in den jeweils Vorausfahrenden. Die Kolonne mit den vier Unfallfahrzeugen kam auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen. Der 45-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungswagen ins Spital gefahren.

Stau führt zu einem weiteren Unfall und noch mehr Stau

Knapp eine Stunde später ereignete sich um 18.30 Uhr ebenfalls ein Auffahrunfall. Ein 29-Jähriger lenkte sein Auto auf der Autobahn A1 von Rheineck in Richtung Menggenhus auf der Überholspur. Als er vor sich den Stau sah, bremste er sein Auto ab. Ein hinter ihm fahrender 63-Jähriger schaffte es nicht mehr, rechtzeitig zu bremsen und prallte mit seinem Auto ins Heck des 29-Jährigen.

Der 63-Jährige lenkte beim Aufprall sein Auto nach rechts, wodurch es sich überschlug und auf der Sperrfläche zu liegen kam. Er konnte sein Auto selbstständig verlassen und wurde später durch den Rettungswagen ins Spital gebracht.

An den Autos entstand ein Sachschaden von über 50'000 Franken. Auf der Autobahn A1 kam es zwischen Rheineck und St. Gallen zu längeren Wartezeiten.

