Auto hebt ab und überschlägt sich mehrmals

Ein 53-jährige Autofahrer war am Dienstagmorgen, kurz nach 5.30 Uhr, mit seinem Auto auf der Wasserfluhstrasse in Oberhelfenschwil Richtung Brunnadern unterwegs. Etwa 600 Meter nach der Passhöhe befuhr er eine Rechtskurve, deren Fahrbahn leicht vereist war, wie die Kantonspolizei St. Gallen in einer Medienmitteilung schreibt.

In der Folge brach das Heck des Autos nach links aus, geriet neben die Fahrbahn und prallte frontal in die Leitplanke. Durch die Wucht des Aufpralls hob das Auto ab und überschlug sich mehrfach. Unterhalb der Fahrbahn blieb das Auto auf einem halbgefrorenen Weiher stehen.

Tempo nicht den Bedingungen angepasst?

Auf der Facebookseite der Kantonspolizei St. Gallen schreibt eine Frau: «Man sieht ja deutlich auf dem Bild, dass es gefroren ist.» Sie glaubt, dass der Mann das Tempo nicht den Bedingungen angepasst hat. Die Polizei klärt die genauen Umstände, die zum Unfall führten, derzeit ab.

Da der Weiher in einer Gewässerschutzzone ist, musste die zuständige Feuerwehr das auslaufende Öl entfernen. Der 53-jährige Autofahrer erlitt beim Unfall unbestimmte Verletzungen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Franken.

