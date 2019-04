Toter ist der vermisste Hausbewohner

Nach dem Abschluss der Löscharbeiten fanden die Einsatzkräfte menschliche Überreste, wie die Kantonspolizei Thurgau am Freitagmorgen mitteilte. Die Abklärungen durch das Institut für Rechtsmedizin St. Gallen ergaben, dass die menschlichen Überreste dem vermissten, 50-jährigen Bewohner des Mehrfamilienhauses zugeordnet werden können, wie am Montag mitgeteilt wurde.



(Video: Leser-Reporter)

Der Brand ist am Donnerstagmorgen kurz nach 10.15 Uhr ausgebrochen. Mehrere Personen meldeten der Kantonalen Notrufzentrale, dass in einem Mehrfamilienhaus in der Seewiesen ein Brand ausgebrochen sei. Die Feuerwehr Salmsach und die Stützpunktfeuerwehr Romanshorn rückten mit rund 80 Einsatzkräften aus, konnten den Brand rasch unter Kontrolle bringen und löschen.

Dachstock von Haus in Vollbrand

Unklar ist nach wie vor die Brandursache. Derzeit laufen Ermittlungen durch den Brandermittlungsdienst und den Kriminaltechnischen Dienst der Kantonspolizei Thurgau, zusammen mit einem Elektrosachverständigen. «Wir ermitteln in alle Richtungen», sagt Kapo-Sprecher Mario Christen. Der Schaden an der Liegenschaft beträgt mehrere hunderttausend Franken.

Die Staatsanwaltschaft führt eine Strafuntersuchung.





(taw)