«Die Flammen waren mehrere Meter hoch», berichtet ein Leser-Reporter. Und es sei eine grosse Rauchschwade zu sehen. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort. Was genau brennt, wisse er allerdings nicht.

Andere Leser-Reporter berichten, dass es sich um ein Einfamilienhaus handelt, dass brennt.



(Video: Leser-Reporter)

Bei der Kantonspolizei Thurgau ging am Donnerstagmorgen um 10.20 Uhr die Meldung ein, dass ein altes Mehrfamilienhaus in Salmsach brennt. «Das Haus ist aktuell bewohnt. Über Verletzte gibt es derzeit noch keine Angaben», so Sprecher Matthias Graf auf Anfrage. Die Feuerwehr sei bereits vor Ort und mit Löscharbeiten beschäftigt. Der Dachstock steht derzeit in Vollbrand.

Dachstock von Haus in Vollbrand

