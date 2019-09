«Teenager war keine Gefahr, er hatte Ängste»

Ein Jugendlicher ist in der Berufsschule wenig integriert, gilt als Einzelgänger und erwähnte bei einer Klassenreise, dass er eine Messersammlung habe. Schlussendlich sieht die Lehrperson auf einem Etui des Muslims auch noch mehrmals das Wort Allah geschrieben. Sie ist besorgt. So beginnt ein klassischer Fall der Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus des Kantons St. Gallen, kurz Farex.

Darum gibt es FAREX:

Der Start der Fach- und Anlaufstelle Radikalisierung und Extremismus ist eine erste Massnahme aus einem ganzen Paket, das der Kanton St. Gallen umsetzen wird. Auslöser war unter anderem das Neonazi-Konzert in Unterwasser im Herbst 2016. Danach wurde im Februar 2018 im Kantonsrat ein Postulat überwiesen, indem es um Möglichkeiten zur Bekämpfung von Extremismus ging. Vorerst läuft die Stelle als Pilotversuch für zwei Jahre.

Frühzeitig erkennen und handeln

In dem Fall habe es zuerst ein Gespräch gegeben mit der Lehrperson. Die Experten von Farex wollten sich ein Bild machen. Clemens Allenspach, Mitglied der Fachstelle sagt: «Wir haben rasch gemerkt, wir wissen zu wenig und müssen mit dem Jugendlichen sprechen.» Das Ziel der Fachstelle sei es, extremistische Gedanken frühzeitig zu erkennen und entsprechende Massnahmen zu ergreifen.

Im aktuellen Fall ging es darum herauszufinden, wie gefährlich die Situation ist, da der Teenager ja auch mit Messern geprahlt hatte. «Im Gespräch kam heraus, dass der junge Mann keine Gefahr darstellte. Viel mehr war es so, dass er Ängste hatte», sagt Allenspach. Angst vor sozialen Kontakten, Angst in der Öffentlichkeit und Angst in den Pausen.

Eineinhalb Jahre für einen Fall

Doch nach einem Gespräch ist die Arbeit von Farex noch lange nicht zu Ende. Es kam zu weiteren Abklärungen. Schlussendlich war es der Stelle auch möglich mit dem Psychiater des Teenagers zu sprechen. Gesamthaft dauerte der Prozess der Begleitung in diesem Fall rund eineinhalb Jahre. Auch danach erkundigte sich Farex noch einige Monate bei dem Psychiater nach dem Teenager.

Die Fachstelle behandelt aber auch Fälle, die keinen religiösen Hintergrund haben. Beispielsweise wenn beim Sohn eine Pyro im Zimmer gefunden wird, oder er Nazi-Embleme aufhängt und die Eltern verunsichert sind. Oder der Arbeitskollege neuerdings immer rassenfeindlichere Witze erzählt. Im Grundsatz gehe es darum, extremistische Züge frühzeitig zu bremsen. «Das ist am Anfang einfacher als, wenn alles schon am Explodieren ist», sagt der zuständige Regierungsrat Fredy Fässler.

Ein Angebot für alle

Die Fachstelle bündelt das bisherige Angebot vom Kanton zu Extremismus und Radikalisierung. Sie soll für die gesamte Bevölkerung kostenlos zur Verfügung stehen. Fässler sagt: «Es soll nicht ein Dutzend Institutionen geben, sondern nur eine. Und nur eine Telefonnummer, eine Mail-Adresse, einen Internetauftritt.»

Angegliedert ist Farex nicht beim Justiz- und Sicherheitsdepartement, sondern beim Schulpsychologischen Dienst. Denn die Polizei oder die Staatsanwaltschaft sollen erst ins Spiel kommen, wenn eine ernstzunehmende Gefahr besteht.





