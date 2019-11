Messerstecher ist noch immer auf der Flucht

Der 19-jährige Mann hielt sich am Freitagabend mit vier Kollegen am Bohl auf. Wie die St. Galler Kantonspolizei am Samstag meldete, kamen kurz vor 22.45 Uhr mehrere junge Männer einer anderen Gruppierung hinzu. Nach einer anfänglich verbalen Auseinandersetzung entbrannte eine Schlägerei, in die mehrere Männer beider Gruppierungen verwickelt waren.

Während der Keilerei wurde der 19-Jährige von einer unbekannten Person durch mehrere Messerstiche schwer verletzt. Er musste von der Rettung ins Spital gebracht werden. Trotz einer sofort eingeleiteten Fahndung durch die Stadt- und Kantonspolizei St. Gallen konnte die Täterschaft nicht festgenommen werden.

Wurde die Tat aufgezeichnet?

Auch am Montag konnte die Polizei noch keinen Erfolg vermelden. «Es wurde noch niemand festgenommen», sagt Florian Schneider, Sprecher der Kantonspolizei St. Gallen. Auch stehe noch nicht fest, ob die Tat aufgezeichnet wurde. Die verfügbaren Videobilder müssten noch ausgewertet werden.

Die St. Galler Innenstadt ist seit 2008 videoüberwacht. Neben der Brühltor-Passage, der Bahnhof- und die Rathausunterführung stehen auch am Bohl Kameras. In unmittelbarer Umgebung der Tat befanden sich laut Polizeiangaben auch mehrere Augenzeugen. Neue Erkenntnisse zur Schlägerei gebe es bislang aber noch keine, so Schneider.

(sda)