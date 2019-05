Sein Mörder hielt ihn für jemand anderes

Der damals 22-jährige Kishaandth B.*, genannt Kishi, wurde im August 2017 in St. Gallen in der Marktgasse vor einem Starbucks bei einem Angriff derart schwer verletzt, dass er wenige Tage später seinen Verletzungen erlag.

Art. 59 StGB



Ist ein Täter psychisch schwer gestört, kann das Gericht eine stationäre Behandlung anordnen. Dies wenn der Täter ein Verbrechen oder Vergehen begangen hat, das mit seiner psychischen Störung in Zusammenhang steht und wenn zu erwarten ist, dass dadurch die Gefahr weiterer damit verbundener Taten verhindert werden kann.



Die Dauer der stationären Massnahme gemäss Artikel 59 StGB ist unbestimmt. Für eine solche Massnahme ist ein psychiatrisches Gutachten nötig. Erst wenn erwartet werden kann, dass der Täter keine neuen Straftaten begeht, folgt eine Entlassung. Spätestens nach fünf Jahren muss die Vollzugsbehörde beim Gericht eine Verlängerung beantragen, wenn die Massnahme weiter nötig ist.



Kapo-Sprecher Hanspeter Krüsi damals kurz nach der Attacke. (Video: jeb)

Am Donnerstag wird sich das Kreisgericht St. Gallen mit der Tat befassen. Eine gerechte Strafe wird es aus Sicht der Angehörigen von Kishi wohl nicht geben, da der Täter als schuldunfähig gilt.

Im Wahn agiert

Kishis Mörder, heute 44 Jahre alt, verliess laut Staatsanwaltschaft am 4. August 2017 um etwa 11 Uhr, ausgerüstet mit einem Taschenmesser, sein Zuhause und fuhr in die St. Galler Innenstadt. Sein Ziel soll es gewesen sein, ein Mitglied eines Sexporno-Filmrings zu töten. «Den Auftrag zur Tat hat er – nach seiner Vorstellung – von verschiedenen ehemaligen Kandidaten von Schönheitswettbewerben sowie von besorgten Müttern anlässlich verschiedener Treffen erhalten», so die Staatsanwaltschaft. Bei der Zielperson soll es sich gemäss dem Beschuldigten um den Verkäufer brutaler Sexporno-Videos handeln. Die Auftraggeberinnen hätten ihm die Zielperson, die er persönlich nicht kannte, beschrieben und aufgrund von Hinweisen aus der Bevölkerung habe er gewusst, wo sie sich aufhält.

Im Bereich Starbucks hielt er schliesslich nach der Zielperson Ausschau. Er forderte mehrere Passanten auf, die Örtlichkeit zu verlassen, weil heute hier noch etwas passieren würde.

Das spätere Opfer, Kishi B., hatte sich um 17.36 Uhr, zusammen mit einem Freund, an einen Tisch vor dem Starbucks gesetzt. Der Beschuldigte habe aufgrund der Gesichtszüge und der Kleidung in ihm die erwartete Zielperson erkannt. Er beobachtete ihn und wartete auf den richtigen Zeitpunkt, um ihm mit dem Taschenmesser in den Hals zu stechen und dadurch zu töten.

Schuldlose Begehung eines Mordes

Um 18.05 Uhr ging er, das geöffnete Taschenmesser in seiner rechten Hand, in Tötungsabsicht frontal auf Kishi zu und griff ihn unvermittelt an und riss ihn zu Boden. Dann stach er zielgerichtet und mit grosser Wucht mehrere Male gegen seinen Hals und den Oberkörper. Ein Passant eilte dann herbei, verpasste dem Angreifer einen gezielten Fusstritt und nahm ihm das Messer ab. Dann hielt er ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Kishi überlebte den Angriff nicht.

Schon kurz nach der Tat hatte die Kantonspolizei St. Gallen mitgeteilt, dass der Täter bei der Befragung einen verwirrten Eindruck hinterlassen habe. Gemäss einem psychiatrischen Gutachten leidet er an paranoider Schizophrenie. Die schwere psychische Störung hat er bereits seit 2008, 2017 verschlechterte sich sein Zustand zunehmend.

Laut dem Gutachter war der Beschuldigte zum Tatzeitpunkt aufgrund seiner Krankheit in einem ausgeprägten systematisierten Wahn und dadurch nicht in der Lage, die Realität wahrzunehmen. Der Beschuldigte sei auch nicht fähig zur Einsicht in das Unrecht seiner Tat. Der Gutachter attestiert ihm eine vollständige Schuldunfähigkeit.

Die Staatsanwaltschaft beantragt deshalb die Feststellung der schuldlosen Begehung des Mordes und die Anordnung einer stationären therapeutischen Massnahme gemäss Art. 59 StGB (siehe Box).



*Name der Redaktion bekannt

(taw)