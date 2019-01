Mietern werden Pakete aus dem Milchkästli gestohlen

«Wer hat mein Postpaket am 20.12. aus meinem Briefkasten entwendet? Ich bitte um Zurückgabe!» Dieses Schreiben hängt seit einigen Tagen an der Haustür einer Liegenschaft in Arbon TG. Auch andere Anwohner machen ihrem Ärger auf dem Zettel Luft: «Bei mir sind am selben Tag auch zwei Päckli weggekommen», schreibt ein weiterer Bewohner.

Die Stimmung im Wohnblock ist angespannt, denn seit einiger Zeit verschwinden immer wieder Pakete. Bewohner Tide Huesser wurden beispielsweise seine 250 Franken teuren Architekturbücher entwendet. «Ich bekam noch ein SMS von der Post, dass das Paket eingetroffen sein sollte, aber da war das Milchkästli schon leer», schildert er. Und einer Mittzwanzigerin wurde ein bestelltes Waschmittel entwendet. «Alles, was blieb, war der Karton», erzählt sie.

Täter unbekannt

Wer für den Päckliklau verantwortlich ist, ist unklar. Während eine Bewohnerin die Jugendlichen verdächtigt, die sich regelmässig unerlaubterweise im Gebäude herumtreiben, glauben andere an eine organisierte Diebesbande. «Ich glaube, dass die Übeltäter nachts zuschlagen. Am Tag wäre das bei so vielen Menschen, wie hier wohnen, unbemerkt gar nicht möglich», vermutet ein Mann.

Wieder andere glauben allerdings, dass es sich bei dem Langfinger um jemanden aus dem Block handeln muss. Wie Daniel Meili, Mediensprecher der Kantonspolizei Thurgau, bestätigt, gingen in letzter Zeit zwei Meldungen wegen des Päckliklaus aus dieser Liegenschaft ein.

Offene Eingangshalle

Insgesamt hat es in der Liegenschaft rund 100 Wohnungen. Die Briefkästen stehen in einer Eingangshalle. Die Tür ist aber nie abgeschlossen, wie Anwohner berichten. «Der Päckliklau fing vor rund zwei Jahren an, aber hat sich jetzt über die Weihnachtszeit gehäuft», erklärt Rosa Hüppi. Die 89-Jährige bewohnt die Liegenschaft nun schon seit 64 Jahren. Das Hauptprobleme sehe die Rentnerin bei der nicht abschliessbaren Eingangshalle. Aber auch die Post trägt laut Hüppi eine Mitschuld. Diese klingle nämlich fast nicht mehr, sondern platziere die Pakete nur noch. «Manchmal stehen sie einfach im Flur oder vor der Tür.»

Was darf die Post?

Doch darf die Post eigentlich Pakete im Milchkästli oder darunter deponieren? Laut der Medienverantwortlichen der Post, Léa Wertheimer, gilt ein Paket als zugestellt, wenn es in den Ablagekasten, in eine Paketbox oder an einen anderen vertraglich vereinbarten Ort gelegt wurde. «Ab diesem Zeitpunkt geht die Haftung von der Post auf den Kunden über. Die Post haftet daher für aus dem Ablagekasten gestohlene Pakete nicht», so Wertheimer.

Allerdings darf das Paket nicht pauschal auf oder unter den Briefkasten gestellt werden: «Wird ein Paket nicht korrekt zugestellt, haftet die Post bis zur Höhe des nachgewiesenen Schadens, jedoch höchstens bis 500 Franken.» Die Postboten haben aber einen gewissen Ermessensspielraum. Da diese die Situation vor Ort besser einschätzen könnten, liege es in ihrem Ermessen, das Paket in Einzelfällen zu deponieren, so die Mediensprecherin. Damit der Kunde selbst entscheiden kann, wo genau sein Paket platziert wird, gibt es deshalb die Möglichkeit, sich auf post.ch zu registrieren und dort Alternativen anzugeben.

