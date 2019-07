Migros droht stillender Mutter mit Hausverbot

«Ich bin entsetzt über ein so intolerantes Verhaltes im Jahr 2019», schreibt A.W.* auf der Facebook-Seite der Migros. Die junge Frau war am Samstag in der Migros in Wil SG, um einen grösseren Einkauf zu erledigen, als ihr zehn Monate alter Sohn Hunger bekam. Also nahm sie den Bub an die Brust und ging mit ihm durch den Supermarkt.

Doch es störte sich wohl jemand an der Freizügigkeit der Frau. Denn: «Plötzlich stoppt mich der Securitas. Ich solle das bitte sofort unterlassen, es habe sich jemand beschwert.» Der Grund: Die Mutter soll vor der offenen Käsetheke ihre blanke Brust gezeigt haben. Dies sei unhygienisch.

«Chefin sollte mir Hausverbot verpassen»

Dem widerspricht W. Sie sie zwar an der Theke vorbeigegangen, habe aber nie direkt davor gestanden. Auch, dass sie sich entblösst hätte, bestreitet die Frau: «Ich war ganz bedeckt», so W. Wie hallowil.ch schreibt, hat die dreifache Mutter sogar extra Stillkleidung und einen Still-BH angehabt.

Da W. einen grösseren Einkauf zu machen hatte, aber ihr Baby nicht hungern lassen wollte, verweigerte sie sich der Forderungen des Securitas. «Auf meine Aussage, dass ich das garantiert nicht unterlasse, wurde mir gesagt, dass er dann die Chefin holt, welche mir Hausverbot erteile», so W. Genervt verliess die Mutter mit ihrem Baby die Migros. Auf der Facebook-Seite des Unternehmens schildert sie noch einmal den Vorfall. «Liebe Migros, wir waren definitiv das aller letzte Mal in der Migros Wil.

So etwas nennt sich familienfreundliches Unternehmen?», fragt die Frau abschliessend.

Stillen ist in jeder Migros erlaubt

«Die Migros ist ein familienfreundliches Unternehmen», verteidigt sich Natalie Brägger, Projektleiterin Kommunikation der Migros Ostschweiz gegenüber hallowil.ch. So solle das Stillen in allen Migros Supermärkten und Restaurants grundsätzlich erlaubt sein. Zudem dürfe sich jeder, der im Unternehmen ein ruhiges Plätzchen zum Stillen sucht, jederzeit an das Personal wenden. Betreffend dem Vorfall in Wil ist laut Brägger kein gültiges Hausverbot ausgesprochen wurden. «Wir entschuldigen uns für diesen Vorfall», so die Projektleiterin weiter.

Am Montagnachmittag suchte W. dann noch das Gespräch mit der Fillialleiterin der Wiler Migros. Wie die Frau gegenüber dem Online-Portal sagt, habe man sich dort ebenfalls für das Verhalten des Sicherheitsmitarbeiters entschuldigt und erklärt, dass dieser damit seine Kompetenzen überschritten habe.

*Name der Redaktion bekannt.

(juu)