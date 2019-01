Mit dem Auto 140 Meter durch den Tiefschnee

Der 51-Jähriger fuhr am Dienstagabend kurz nach 17 Uhr von Chur in Richtung Arosa. In einer Linkskurve nach Maladers verlor der Mann auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet rechts neben die Strasse. Wie die Kantonspolizei Graubünden mitteilt, schlitterte das Auto rund 140 Meter einen Abhang hinunter und blieb praktisch unbeschädigt im Tiefschnee stecken. Der Lenker konnte sein Gefährt selbständig und unverletzt verlassen.

Aufwendige Bergung

Während der rund einstündigen Bergung musste die Schanfiggerstrasse gesperrt werden. Das Auto wurde mit einer Seilwinde zurück auf die Strasse gezogen. Anschliessend setzte der Mann seine Fahrt fort. Nebst dem Abschleppdienst standen auch Mitarbeiter des Tiefbauamtes Graubünden im Einsatz.

(sav)