Ostschweizer Firma lanciert Corona-Gadget

Der Corona-Erreger lauert überall, auf dem Türgriff, am Wasserhahn oder auf dem Liftknopf. Für den Alltag in Zeiten der Corona-Pandemie hat das Altstätter Unrternehmen CMA CNC Mechanik AG jetzt ein praktisches Gadget entwickelt, mit dem sich Kontaktlos der Alltag meistern lässt.

«Die Produktion ist auch in irgendeiner Form aus einer Not heraus entstanden», erklärt Geschäftsführer Michael Schachtler. Durch die Lage mit dem Coronavirus sei nicht nur die Nachfrage nach einem solchen Produkt hoch, auch verzeichne die Firma, wie viele Andere auch, einen starken Rückgang der Arbeit. «Mit Senza Dita bot sich eine Geschäftsidee, die nicht nur eine gute Sache für die Gesellschaft ist, sondern ebenfalls Umsatz generiert», so Schachtler.

Neue Features schon in Planung

Der italienische Name des Gadgets kommt nicht von Ungefähr. Zu Deutsch bedeutet senza dita «ohne Finger». Mit dem 16 Gramm schweren Plastikstück kann praktisch alles gemacht werden, was sonst physischen Kontakt benötigt. So könne beispielsweise eine Türklinke heruntergedrückt, die Türe abgeschlossen, der Lichtschalter an und abgemacht, sowie der Touchscreen beim Einkaufen bedient werden, und das alles ohne eine einzige Handberührung.

Damit «Senza Dita» auch immer griffbereit ist, wurde das Gadget extra klein gehalten. Somit passt es in jede Hosentasche und kann, wenn gewünscht, auch am Schlüsselbund befestigt werden. Demnächst möchte Schachtler an einer Weiterentwicklung arbeiten. Neue Features wie die Möglichkeit eine Flasche zu öffnen könnten beispielsweise hinzugefügt werden. «Wir stehen jetzt sicherlich nicht still»,betont der Unternehmer. «Das Produkt werden wir auf jeden Fall weiterentwickeln.»

Schon hunderte Bestellungen

Die Idee dazu kam einem Mitarbeiter. Gerade jetzt komme ein solches Produkt sehr gut an. In dieser ersten vergangenen Verkaufswoche hat die Firma bereits 250 Senza Ditas zum Preis von 15 Franken inklusive Versandkosten verschickt. Momentan seien noch 400 Stück in Anfrage. «Ich denke die Nachfrage wird weiter steigen», so der Geschäftsführer. «Auf Social-Media wurden Beiträge dazu jedenfalls schon fleissig geteilt und angeschaut.»

(jab)