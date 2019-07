Molotow-Cocktail in Wohngebiet geworfen

«Kennt jemand diese kleinen Hobbygangster?!», fragt ein Facebook-User am Sonntag in einer Gemeinschaftsgruppe und postet dazu ein Video. Darauf erkennt man zwei junge Männer, die nachts in einem Wohngebiet in Arbon TG herumlaufen. Einer von ihnen wirft eine Flasche auf die Strasse. In der Folge flüchten die beiden. Der Filmende ist sich sicher: Es handelte sich dabei um einen Molotowcocktail.

«Beschädigt wurde glaub ich nichts, weil ihnen nicht klar war, dass das nicht mit jeder Alkohol-Flasche klappt», schreibt der Augenzeuge unter den Post. Gefunkt habe es aber trotzdem und der Boden sei voller Scherben gewesen.

«Ich hätte sie am Kragen gepackt»

Schnell drückt die User-Gemeinde im Kommentarfeld ihre Empörung aus: «Sind jetzt alle am Verblöden oder was?», fragt ein User. Eine Frau schreibt, sie hätte bei der Tat wohl nicht nur zugeschaut: «Ich wäre runter gegangen und hätte sie am Kragen gepackt, die Polizei angerufen oder gefragt wo sie wohnen, den Eltern übergeben und mitgeteilt, dass Anzeige folgt.» Auch ein Feuerwehrmann meldet sich zu dem Video und ärgert sich darüber, dass er genau wegen solchen Leuten ausrücken müsse.

Der Kantonspolizei Thurgau war der Vorfall nicht bekannt: «Niemand hat sich bei uns gemeldet,» sagt Kapo-Sprecher Andy Theler. Es komme immer wieder vor, dass sich involvierte Personen nicht bei der Polizei meldeten und man stattdessen über die Medien oder soziale Netzwerke von einem Ereignis erfahre. «Es ist wichtig, dass man, sobald man etwas Verdächtiges wahrnimmt, die 117 anruft. So kann die Kantonspolizei schnell eine Patrouille losschicken, um sich vor Ort ein Bild machen», so Theler.

Polizei ermittelt

Da man in dem Video eine gefährliche Situation sehe, werde die Polizei nun versuchen, die beiden Personen ausfindig zu machen. «Es handelt sich um einen waffenähnlichen Gegenstand, der die Sicherheit beeinträchtigt», erklärt Theler. Warum sich der Filmende bisher nicht bei der Polizei gemeldet hat, ist unklar. Gegenüber 20 Minuten bestätigte er am Dienstag den Vorfall, wollte aber öffentlich keine Stellung nehmen.

(viv)