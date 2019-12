Wer hier Bratwurst mit Senf isst, wird bestraft

Das Spiel geht auch auf lokal typische Gegebenheiten ein. So heisst es etwa auf einem der Anweisungskärtchen: «Sie sind für das St. Galler Openair als Vorgruppe gebucht worden. Sie bekommen 25 Franken.» Oder: «Sie sind mit dem FC St. Gallen Schweizer Meister geworden. Als Meistertrainer bekommen Sie 100 Franken.» Auch lokale Reizthemen fanden den Weg ins Spiel: «Sie haben die Bratwurst mit Senf gegessen und wurden dabei erwischt. Zur Strafe müssen Sie jedem Spieler 50 Franken bezahlen». (Texte im St. Galler Dialekt in der Bildstrecke oben.)

Herausgegeben wird das Spiel von der Unique-Gaming Partners AG in Triesen FL. «Auf die Idee zur «Stadt St. Gallen»-Ausgabe kamen wir, weil wir zuvor bereits ein Spiel zum Kanton St. Gallen herausgegeben hatten», sagt Geschäftsführer André Tschumper. Schon damals hätten sie die Idee gehabt, dass man auch eines zur Stadt machen könnte, doch sie waren sich nicht sicher, ob das Potenzial dafür vorhanden sei. «Doch wir wurden eines Besseren belehrt», sagt Tschumper.

Das Unternehmen, das bereits über 50 Monopoly-Versionen auf den Markt gebracht hat, stellte nämlich fest, dass gerade die Versionen von kleinen Märkten sehr beliebt sind. «Je kleiner und spezifischer, desto grösser die Freude beim Publikum», sagt Tschumper. So sei etwa die Ausgabe Appenzellerland sehr gut angekommen. «Von solchen Versionen lassen wir jeweils 2000 Spiele produzieren. Diese sind dann in der Regel in wenigen Wochen ausverkauft und wir müssen nachproduzieren lassen», sagt Tschumper.

Fans konnten mitbestimmen

Damit sich die Produktion von kleinen Chargen lohnt, arbeitet das Unternehmen mit Sponsoren zusammen. Diese können beispielsweise Felder kaufen, die dann nach dem Unternehmen oder der Organisation benannt werden. «Theoretisch könnte man alle Felder verkaufen, aber das tun wir auf keinen Fall», sagt Tschumper. «Das würde dem Ganzen den Charme nehmen.»

Zur Benennung der Felder wurden die Fans aufgerufen, Vorschläge einzureichen. «Der Rücklauf auf den Aufruf war gross. Viele haben ihr Quartier oder ihre Strasse vorgeschlagen», sagt Tschumper. Das Projektteam traf daraus eine Auswahl und das Spiel wurde bis Dezember 2019 hergestellt.



Im Video siehst du einen Blick auf das Brettspiel.

Spass mit fremden Dialekten

Es ist bereits das zwölfte Spiel einer Region, welches das Unternehmen dieses Jahr herausgegeben hat. Kürzlich erschien etwa auch die Thurgau-Version. Das Monopoly der Stadt St. Gallen ist das vierte Spiel, das in einem Dialekt verfasst wurde – nach Bern, Basel und Luzern. «Für Personen, die nicht aus den jeweiligen Regionen stammen, ist es immer lustig, wenn sie Anweisungskärtchen vorlesen müssen», weiss Tschumper zu berichten.

Sein Unternehmen hat rund 50 Monopolys produzieren lassen. Auch Unternehmen bestellen manchmal ihre eigenen Editionen. So gibt es zum Beispiel ein Monopoly zu SAC-Hütten oder zum Zoo Zürich.

