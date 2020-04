Motorradfahrer beim Abbiegen übersehen

Ein 52-Jähriger war am Mittwoch kurz nach 14.30 Uhr mit seinem Lieferwagen auf der Turbenthalstrasse in Richtung Balterswil unterwegs. Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Kantonspolizei Thurgau wollte er links in Richtung Niederhofen abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden Motorradfahrer. Der 61-Jährige wurde beim Unfall mittelschwer verletzt und musste durch die Rega ins Spital geflogen werden, wie die Kantonspolizei Thurgau in einer Medienmitteilung schreibt.

Der Kriminaltechnische Dienst der Kantonspolizei Thurgau sicherte die Spuren und untersucht den Unfallhergang. Während der Unfallaufnahme musste die Strasse im Bereich der Unfallstelle während mehreren Stunden gesperrt werden. Die Feuerwehr Bichelsee-Balterswil erstellte eine Umleitung.

An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von mehreren tausend Franken.

(jil)