Müll in Karton versteckt, um Gebühren zu sparen

Am Wochenende war in St. Margrethen die letzte grosse Papier- und Kartonsammlung des Jahres. Der Betreiber der Facebookseite Info STM war mit seinem Verein selbst auch im Einsatz. Danach schreibt der Mann in einem Post auf seiner Facebook-Seite: «Nein. Schuhe, Tetra Pak, Sagex, Aludosen, Pet-Flaschen, Plastikverpackungen und -taschen sind weder Altpapier noch Karton und werden bei der Sammlung nicht mitgenommen.»



Auf Nachfrage sagt er: «Ich glaube, einige Leute haben absichtlich andere Materialien zwischen Karton versteckt. Andere wissen aber wohl tatsächlich nicht, was in die Kartonentsorgung gehört und was nicht.» Auch er müsse manchmal schauen, welches Symbol auf einer Verpackung ist und wie die Entsorgung zu erfolgen hat. Sein Post diene deshalb auch dazu, Leute in dieser Hinsicht zu sensibilisieren.

Umfrage Wie gut trennst du Abfall? Ich trenne alles ganz kleinlich.

Ich trenne Alu, Glas und Pet vom Restmüll.

Ich trenne kaum etwas.

Kein Kommentar.

Bücherschränke werden missbraucht



In Frauenfeld kämpft die Gemeinde mit Problemen bei den offenen Bücherschränken. Die Stadt hat drei Bücherschränke als Kleinstbibliotheken installiert. Sinn und Zweck ist der Austausch von interessanten Bücher. Wie die Stadt Frauenfeld mitteilt, wurden die Schränke in letzter Zeit vermehrt missbraucht. Leute nutzen die Schränke, um sackweise Bücher zu entsorgen, die in den Abfall gehören. Darunter seien zerfledderte Romane, veraltete Computer-Lehrbücher oder verklebte Kochbücher. Willkommen seien Bücher, wie etwa Romane oder Fotobände in gutem Zustand. Oder wie die Stadt schreibt: «Kurz gesagt: Alle Bücher, die man auch einem Freund zu Weihnachten schenken würde.»

Problematik bekannt



Die Gemeinde St. Margrethen erinnert in amtlichen Publikationen, was in die Kartonentsorung gehört und was nicht. Es wird zudem daran erinnert, dass Karton stets zu bündeln sei. Anders, als in anderen Gemeinden, ist es in St. Margrethen nicht erlaubt, Karton in Papiertaschen zu verstauen und so bereitzustellen.



Bei der Gemeinde ist die Problematik bekannt. Der Gemeindepräsident von St. Margrethen, Reto Friedauer, sagt: «Es gibt immer schwarze Schafe, die versuchen, etwas gratis zu entsorgen.» Für gewisse Leute gelte wohl, alles möglichst schnell loszuwerden. «Das zeigt sich auch im Littering», so Friedauer. Man wolle die Situation weiter beobachten. Bisher seien es Einzelfälle und noch keine Massnahmen nötig.



Andere Städte, andere Regeln

Nicht in allen Gemeinden gelten die gleichen Regeln bei der Papier- und Kartonentsorgung. In der Stadt St. Gallen beispielsweise darf Karton in Papiersäcken entsorgt werden. Die Säcke dürfen aber nicht zugeschnürt werden, sonst können die Sammler nicht kontrollieren, ob nur Karton im Sack ist. Beim zuständigen Amt heisst es, man habe auch schon Kinderwindeln oder Kleider gefunden. Bei offensichtlichen Schummlern, die Gebühren für die Abfallentsorgung sparen wollten, würden Bussen verhängt.

Die Gemeinde Gossau ruft allen in Erinnerung: «Milch- und Fruchtsaftverpackungen, Verpackungen von Tiefkühlprodukten und alle anderen folienbeschichteten Kartonarten können nicht wiederverwertet werden.» Solche Abfälle gehören in die üblichen Abfallsäcke und nicht zum Karton. Dies weil die beschichteten Folien nicht biologisch abbaubar sind.

(mig)