Mutters Haus angezündet, um ein Zeichen zu setzen

Um ihre betagte Mutter zu besuchen, fuhr die Beschuldigte am Nachmittag des 30. September 2017 nach Uzwil. Die 92-jährige hörbehinderte Frau wohnte dort alleine, wie es in der Anklageschrift heisst. Die Tochter hatte den Besuch zuvor telefonisch angekündigt.

Besuchen wollte sie sie, weil sie sich Sorgen um sie machte. Nach Einschätzung der Beschuldigten war ihre Mutter nämlich vereinsamt und uneinsichtig. So leide sie unter Wahnvorstellungen, lasse sich von anderen nicht helfen und isoliere sich. Zudem habe sie «komische Ideen» und unterstelle den Nachbarn, ihr Schlechtes antun zu wollen.

Da an jenem Tag ein Dorffest in Uzwil stattfand, ging die Beschuldigte davon aus, dass ihre Mutter in Angst sei und sich zu Hause verbarrikadiert habe. Dass sie Angst hatte, habe sie auch am Telefon so gesagt.

Zeichen setzen

Gegen 18 Uhr traf die 50-Jährige beim Haus der Mutter ein. Alles sei verschlossen gewesen, obwohl sie wusste, dass ihre Mutter da war. Weil ein Zutritt zum Haus nicht möglich war, habe sie entschieden, wieder zu gehen. Dabei machte sie sich laut Anklage Gedanken, wie ihrer Mutter zu helfen wäre, insbesondere darüber, «ob es eine Möglichkeit gebe, dass sie nicht alleine zu Hause sitzt und sich ängstigt». Sie machte sich Gedanken darüber, dass man dafür ein Zeichen setzen sollte, dass sie wirklich bedroht sei und dass wirklich etwas passieren könne. Inwiefern das der Mutter hätte helfen sollen, weiss wohl nur die Tochter: Aus der Anklageschrift wird das nicht klar.

Gegen 19 Uhr kehrte die Frau zum Haus der Mutter zurück. Noch immer gelang es ihr nicht, ins Innere zu gelangen. Gemäss Anklageschrift nahm sie dann den Ersatzkanister für Benzin aus dem Auto und leerte eine nicht bestimmbare Menge an Treibstoff an eine Türe im Erdgeschoss auf der Hinterseite des Hauses. Die Absicht der Beschuldigten sei es gewesen, ihrer Mutter erklären und zeigen zu können «dass es sein kann, dass Feuer gelegt werde und daraus eine Gefahr entstehen kann».

Mutter verschlief alles

Die Beschuldigte entzündete in der Folge das ausgegossene Benzin mit einem Zündholz. Der Brandbeschleuniger explodierte mit lautem Knall; eine grossen Flamme und dichter schwarzer Rauch entstanden. Unmittelbar danach kam es zu einem offenen Feuer. Erschrocken ob der Explosion flüchtete die Beschuldigte und fuhr weg. Als sie später zurückkehrte, war die Polizei bereits vor Ort. Sie entschied deshalb, nach Hause zu fahren. Dort wurde sich noch am gleichen Abend verhaftet.

Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von gut 7000 Franken. Die 92-Jährige wurde von den Einsatzkräften schlafend angetroffen. Sie konnte unverletzt evakuiert werden.

Ihre Tochter muss sich nun am Freitag vor dem Kreisgericht Wil verantworten. Die Staatsanwaltschaft beantragt eine Verurteilung wegen versuchter qualifizierter Brandstiftung. Ihr droht eine bedingte Freiheitsstrafe in Höhe von 24 Monaten. Zudem soll sie die Kosten des Verfahrens übernehmen.

(taw)