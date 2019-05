Mutter hatte Drogen im Wert von 2,2 Mio. im Auto

Kürzlich machten Beamte der Bundespolizei Nordrhein-Westfalen (D) bei einer routinemässigen Autobahnkontrolle auf Höhe Mönchengladbach einen spektakulären Drogenfund: Im Auto einer Schweizerin stellten die Beamten 24,5 Kilogramm Kokain, verpackt in zwanzig Pakete, sicher. Wie die Bundespolizei mitteilte, war das Betäubungsmittel in einem Hohlraum unter dem Beifahrersitz versteckt.

Die Drogen haben laut Polizei einen Strassenverkaufswert von mehr als 1,2 Millionen Euro. Auf dem Schweizer Drogenmarkt, für den das Kokain wahrscheinlich bestimmt war, kostet das Gramm rund 90 Franken. Das würde einem Marktwert von rund 2,2 Millionen Franken entsprechen.

Frau drohen mehrere Jahre Haft

Gemäss Recherchen der «Glarner Nachrichten», soll es sich bei der mutmasslichen Drogenkurierin um eine zweifache Mutter aus dem Kanton Glarus handeln. Die Bundespolizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz ein und gab die Ermittlungen an das Zollfahndungsamt Essen (D) weiter. Zudem habe man die 39-Jährige in Untersuchungshaft gesteckt. Der Glarnerin droht nun eine mehrjährige Haftstrafe in Deutschland.

Um die Schweizer Wohnung der Frau zu durchsuchen, bedarf es ein Rechtshilfegesuch aus Deutschland. Gemäss der «Südostschweiz» wurde aber bisher weder bei der Glarner Staatsanwaltschaft noch der Kantonspolizei ein solches gestellt.

Beliebte Schmuggelroute

Die Bundespolizei Nordrhein-Westfalen kontrollierte nicht zufällige den Streckenabschnitt auf der A61, auf dem sie die Glarnerin anhielten. Wie mehrere Polizeimitteilungen aus der Vergangenheit zeigen, gab es auf dieser Route schon Dutzende grössere Drogenfunde. Dies, da Rauschgift häufig über diese Strecke aus den Niederlanden geschmuggelt wird.

90 Prozent der von Südamerika nach Europa geschmuggelten Drogen kommen per Frachtschiff. Besonders beliebt sind Bananenlieferungen. Dabei stehen Häfen wie Rotterdam, Antwerpen oder Hamburg ganz oben auf der Liste. Die Drogenfahnder wissen dies zwar, können aber nicht viel dagegen tun. Denn mit einem einzigen Frachter kommen 80’000 Bananenkartons, die kontrolliert werden müssten – eine unmögliche Aufgabe, zumal die kontrollierten Bananen danach entsorgt werden müssten.

Gemäss der Zeitung sollen niederländische Zöllner vergangenes Jahr rund 75 Tonnen Kokain sichergestellt haben – das sind 20 Tonnen mehr, als noch im Jahr 2017.

(juu)