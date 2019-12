Auto überschlägt sich nach Überholmanöver

Ein 29-jähriger Mann war mit seinem Auto kurz nach 01.45 Uhr auf der Autobahn A1 in Richtung St. Margrethen unterwegs. Auf der Höhe von Rorschacherberg überholte er ein Auto und fuhr auf die Normalspur zurück, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit.

Schliesslich fuhr das Auto aus unbekannten Gründen kontinuierlich nach rechts, geriet über den Fahrbahnrand hinaus und fuhr eine Böschung hinauf. Darauf überschlug sich das Auto und blieb auf der Normalspur auf den Rädern stehen.

Die ausgerückten Polizisten stellten fest, dass der Autolenker in fahrunfähigem Zustand am Steuer sass. Der Fahrer und sein 26-jähriger Mitfahrer wurden mit eher leichten Verletzungen mit dem Rettungswagen ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

(mig)