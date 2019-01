Nach Kündigung hielt er Chefs Pistole ins Gesicht

Der heute 59-jährige Beschuldigte war seit Februar 2016 in einer Firma im Kanton St. Gallen als Weinberater und -händler tätig. Wegen seines Alkoholkonsums und wiederholten Absenzen kam es allerdings immer wieder zu Problemen am Arbeitsplatz, wie es in der Anklageschrift heisst. Gesprächen sei der Mann wenig zugänglich gewesen. Immer wieder habe er seinem Unmut gegenüber Arbeitskollegen und Vorgesetzten Luft gemacht. Dabei kam es teils zu unterschwelligen, teils zu offenen verbalen Drohungen. Als Beispiel nennt die Anklage, dass der Mann am 5. August 2017 sagte, er werde dem Chef «etwas antun».

Vier Tage nach diesem Vorfall erhielt der 59-Jährige die Kündigung, nachdem er erneut betrunken zur Arbeit kam. Danach verliess er den Arbeitsplatz. Allerdings nur kurz, denn am Nachmittag desselben Tages kehrte er noch einmal zurück.

Betrunken und mit Waffe in der Hand

Gegen 14 Uhr soll der Angeklagte alkoholisiert mit seinem Auto bei der Firma vorgefahren sein. Seine ehemaligen Arbeitskollegen grillierten vor dem Gebäude. Der Beschuldigte stieg aus dem Wagen, ging zum Eingang der Firma und von dort in Richtung der Büros im ersten Stock. Eine Mitarbeiterin, an der er vorbeiging, bemerkte eine Waffe in seiner Hand.

Im ersten Stock kam ihm einer der Chefs entgegen. Auf diesen soll der Beschuldigte seine Waffe gerichtet haben. «Er blickte direkt in den Lauf der Pistole und wurde dadurch in grosse Angst und Schrecken versetzt», schreibt die Anklage. Das Opfer habe sofort die Hände in die Höhe gehoben. Danach habe der Beschuldigte die Waffe in Richtung des eben dazugekommenen anderen Chef gerichtet und einen Schritt auf ihn zugemacht. In diesem Moment riss ihm das erste Opfer die Waffe aus der Hand und konnte ihn zu Boden ringen. Bis zum Eintreffen der Polizei wurde der Mann festgehalten, obwohl er heftigen Widerstand leistete.

Suchtbehandlung im Fokus

Die Blutprobe, die nach dem Vorfall entnommen wurde, ergab eine Blutalkoholkonzentration von mindestens 2,51 Promille. Die Chefs stellten Strafantrag wegen Drohung. Der Beschuldigte trug bei dieser Aktion zwei geladene Pistolen, drei gefüllte Magazine, ein Nunchaku sowie ein Taschenmesser bei sich.

An seinem Wohnort bewahrte er laut Anklageschrift rund 600 Hanfsamen auf und unterhielt sechs Hanfpflanzen. Die Pflanzen seien für seinen Eigenkonsum bestimmt gewesen, gab er an.

Der 59-Jährige muss sich nächsten Mittwoch vor dem Kreisgericht Rheintal verantworten. Ihm droht eine Freiheitsstrafe von 30 Monaten wegen Drohung, Fahren in nicht fahrfähigem Zustand, mehrfacher Widerhandlung gegen das Waffengesetz und mehrfache Übertretung des Betäubungsmittelgesetzes. Der Vollzug sei zugunsten einer stationären Suchtbehandlung aufzuschieben. Hinzu kommt eine Busse in Höhe von 900 Franken.

Der Mann befindet sich derzeit im vorzeitigen Massnahmevollzug.

(taw)