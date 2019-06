Nach Mord an Stiefmutter ging er ins Restaurant

Das Kantonsgericht St. Gallen muss sich am Freitag mit einem brutalen Tötungsdelikt befassen. Ein heute 49-Jähriger tötete 2015 seine Stiefmutter und verletzte seinen Vater sowie den Pächter des elterlichen Bauernhofes schwer.

Das Kreisgericht See-Gaster sprach den Mann im August 2017 wegen Mordes sowie wegen mehrfach versuchten Mordes schuldig und verurteilte ihn im Sinne der Anklage zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren. Nach Verbüssung der Freiheitsstrafe ordnete das Gericht die Verwahrung an.

Mit seiner Berufung verlangt der Beschuldigte, er sei der vorsätzlichen Tötung und der mehrfach versuchten vorsätzlichen Tötung, eventuell des Mordes und des mehrfach versuchten Mordes schuldig zu sprechen. Die ausgefällte Freiheitsstrafe sei herabzusetzen und eine Massnahme gemäss Art. 59 StGB anzuordnen. Jedenfalls sei von der Anordnung der Verwahrung abzusehen. Die Staatsanwaltschaft beantragt die Abweisung der Berufung.

Täter richtete Blutbad an

Die Tat geschah im Januar 2015 auf einem abgelegenen Bauernhof am Ricken im Kanton St. Gallen. Zuerst schoss der Beschuldigte mit einem Armeerevolver mehrmals auf den Pächter des elterlichen Hofs und verletzte ihn am Arm. Anschliessend richtete er im Wohnhaus seines Vaters ein regelrechtes Blutbad an.

Auf dem Vorplatz schlug er mit einem acht Kilogramm schweren eisernen Vorschlaghammer mehrmals mit voller Wucht auf den Kopf seiner betagte Stiefmutter bis sie verstarb. Zudem verletzte er seinen Vater derart schwer, dass der 84-Jährige zum Pflegefall wurde. Einige Monate später starb der Vater an einer anderen Krankheit.

Nach der Bluttat fuhr der Beschuldigte zum Nachtessen in ein Restaurant an den Zürichsee. Als er später auf dem Seedamm Richtung Rapperswil fuhr, stoppte ihn eine Fahndungspatrouille der Polizei.

Störenfriede eliminiert

Der Bauer hatte den Hof früher selbst bewirtschaftet und ein neues Wohnhaus gebaut. Nach einer Nierentransplantation musste er die Arbeit aufgeben und das Grundstück mit Wohnhaus, Tieren und Maschinen wieder seinem Vater verkaufen.

Dass der betagte Vater auf dem Hof das Sagen hatte, habe der Sohn nicht verkraften können. Er habe den Vater und seine zweite Frau loswerden wollen, damit er wieder selbst Chef auf dem Hof hätte sein können, sagte der Staatsanwalt bei der Verhandlung am Kreisgericht See-Gaster. Der Beschuldigte habe seine Opfer als Störenfriede gesehen. «Er wollte sie klassisch eliminieren», so der Staatsanwalt.

Therapie nützt nichts

Der IV-Rentner ist gemäss einem forensischen Gutachten psychisch gestört. Der Mann sei ein Sonderling und leide seit der Nierentransplantation an einer starken Persönlichkeitsveränderung, sagte der Psychiater vor Erstinstanz. Er sehe nur sein eigenes Leid. Die schwere Gewalttat beschäftige den Beschuldigten überhaupt nicht.

Weder die langjährige Psychotherapie, die der Mann bereits vor der Tat gemacht habe, noch die Therapie im Gefängnis hätten etwas genützt. Wegen der grossen Rückfallgefahr müsse der Beschuldigte verwahrt werden.

(20M/sda)