Geld von Spesenritter zurückfordern

Mit den Sonderprüfungen reagiert die Universitätsleitung auf die Untersuchung der kantonalen Finanzkontrolle, die bei mehreren Instituten Mängel bei den Spesen- und Honorarabrechnungen feststellte. Details der geheimen Untersuchung hatte das «St. Galler Tagblatt» Mitte Februar publik gemacht.

So wurde zum Beispiel bekannt, dass Mitarbeitende in der First oder Business Class geflogen sind, obwohl das Spesenreglement Economy vorsieht. Auch Hotelrechnungen waren teilweise höher als im Reglement vorgesehen. Zudem konnte nicht immer nachvollzogen werden, weshalb überhaupt eine Reise angetreten wurde. Weiter brachte der Bericht einen Fall ans Licht, in dem ein Kreditkarteninhaber faktisch seine eigenen Spesen freigegeben hatte.

Strafanzeige gegen Rechtsprofessor

Vor der Veröffentlichung des geheimen Berichts stand Rechtsprofessor Peter Sester im Brennpunkt der Spesenaffäre. Der Universitätsrat hatte den Professor und Direktor des Instituts für Finanzwissenschaft, Finanzrecht und Law and Economics nach Abschluss einer Administrativuntersuchung freigestellt und gegen ihn eine Strafanzeige eingereicht.

Neue Fälle nicht ausgeschlossen

Die Sonderprüfung der Institute erfolge durch ihre Geschäftsleitenden Ausschüsse und solle im September abgeschlossen sein, teilte Thomas Bieger, Rektor der Universität, am Freitag mit. Wo notwendig, würden die Sonderprüfungen durch eine externe Revisionsgesellschaft unterstützt.

«Bei dieser Sonderpüfung kann nicht ausgeschlossen werden, dass weitere Fälle auftauchen», schreibt Bieger. Bei regelwidrigem Verhalten komme die Disziplinarkommission zum Zug, zu Unrecht bezogenes Geld werde zurückgefordert.

Nachschulung

Die Universitätsleitung wolle nicht nur die angezeigten Missstände beheben, sondern einen grundlegenden Kulturwandel einleiten, der für die weitere Entwicklung der HSG «essenziell» sei, heisst es im Communiqué weiter. Zu den Massnahmen gehöre unter anderem das 4-Augen-Prinzip beim Visieren von Belegen, das seit dem 1. Februar gilt.

Die Universitätsleitung wolle eine für alle Institute zugängliche Datenbank einrichten, auf der bestehende Reglemente, insbesondere jene über Spesen und Auszahlungen, aufgeschaltet werden. Zudem müssten alle Universitätsangehörigen obligatorische Kurse in Compliance besuchen, und es werde ein für alle geltender Verhaltenskodex entwickelt.

Weiter soll die heutige Ombudsstelle der Universität zu einer externen und von der Universität unabhängigen Institution ausgebaut werden. Diese soll auch Anlaufstelle für Whistleblower sein.

Studenten unglücklich über Veröffentlichung

Die Studentenschaft äusserte sich via Interview mit dem «Tagblatt» zur Spesenaffäre. Präsident Yannik Breitenstein bedauerte , dass der Bericht der Finanzkontrolle an die Öffentlichkeit gelangte. Aus Sicht der Öffentlichkeit sei dies «unglücklich». Die öffentliche Diskussion über den Bericht habe «für unnötige Unruhe gesorgt».

Für die Studentenschaft sei zentral, dass sich die Affäre nicht negativ auf Projekte wie etwa die Erweiterung des HSG-Campus am Platztor auswirke, die Platzprobleme der Universität lösen sollte.

(20 Minuten/sda)