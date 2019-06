Nach Unfall fuhr er weiter, bis das Auto versagte

Der 24-jährige Deutsche fuhr am Sonntagmorgen gegen 3.05 Uhr von Filisur in Richtung Bergün/Bravuogn. Rund 850 Meter vor dem Bellaluna verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und geriet über die Gegenfahrbahn auf die Wiese links der Strasse.

Von dort schleuderte es ihn zurück in die Leitplanke und anschliessend wieder über die Gegenfahrbahn in eine Stützmauer.

Er fuhr dann noch rund 400 Meter weiter bis sein Fahrzeug den Dienst verweigerte, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst.

Fahrzeug musste abgeschleppt werden

Auf der Strecke zwischen der letzten Aufprallstelle mit der Mauer und der Endlage befand sich noch inmitten der Fahrbahn das vordere linke Rad. Weiter zogen sich eine Ölspur und Kratzspuren bis hin zum Fahrzeug. Der Lenker blieb unverletzt.

Die Atemalkoholmessung fiel positiv aus. Der Fahrausweis wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen. Das erheblich beschädigte Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Für die Reinigung der Fahrbahn wurde das Tiefbauamt Graubünden aufgeboten.

