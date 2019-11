Nach dem Unfall ging Subaru-Fahrer schlafen

Beim Frauenbad in den Drei Weiern in St. Gallen verwechselte in der Nacht auf Donnerstag ein 69-jähriger Mann das Gas- mit dem Bremspedal. Dadurch verlor der Lenker die Kontrolle über seinen Subaru und lenkte das Auto ein Wiesenbord hinauf, überfuhr einen 40 Zentimeter hohen Stein und kollidierte mit einem Absperrgitter. Das teilte die Stadtpolizei St. Gallen am Donnerstag mit. Erst als das Auto in die dahinterstehende Baubaracke prallte, kam der Subaru zum Stillstand.



Der Lenker befreite sich unverletzt aus dem Unfallfahrzeug und begab sich nach Hause. Als die Bauarbeiter am Donnerstagmorgen um 6.30 Uhr das Vorgefallene bemerkten, alarmierten sie die Polizei. Diese begab sich zu den Drei Weiern. Während der Unfallaufnahme erschien auch der ausgeschlafene Lenker am Unfallort. Wie es aussieht, verletzte er sich beim Unfall nicht.

Das Auto musste durch einen Abschlepper mit einem Kran geborgen werden. Es entstand mässiger Sachschaden. Die genauen Umstände werden durch die Stadtpolizei St.Gallen abgeklärt.



