Nach zwei Unfällen landen fünf Personen im Spital

Eine 22-jährige Frau war am Mittwoch, kurz vor 17 Uhr mit ihrem Auto von Neuhaus in Richtung Wattwil SG unterwegs. Bei der Verzweigung Gallenmüsli kam die Autofahrerin bei schneebedeckter Strasse auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte ihr Wagen mit dem entgegenkommenden Autos eines 68-Jährigen, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. In der Folge prallte zusätzlich ein 49-jähriger Autofahrer ins Auto des 68-Jährigen.

Ostschweiz-Push



Abonnieren Sie den Push des Ostschweiz-Kanals. So verpassen Sie nichts aus dieser Region: Seien es kuriose Nachrichten, tragische Schicksale oder herzerwärmende Good News.



Und so gehts: Installieren Sie die neuste Version der 20-Minuten-App. Tippen Sie rechts oben auf das Menüsymbol, dann auf das Zahnrad. Wenn Sie dann nach oben wischen, können Sie unter Regionen den Push für den Ostschweiz-Kanal aktivieren.

Die Unfallverursacherin erlitt leichte Verletzungen, ebenso drei Personen in ihrem Auto. Ebenfalls leicht verletzt wurde die Beifahrerin des 68-Jährigen. Alle Verletzten wurden ins Spital gebracht.

Wegen der Unfallräumung musste der Verkehr einspurig geführt werden. Die örtliche Feuerwehr kümmerte sich um die Verkehrsregelung. Es entstand Sachschaden in der Höhe von über 10'000 Franken.

(mig)