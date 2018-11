Napa-Mania macht sich für Arosa bezahlt

«Macht Napa Winterruhe?», fragte die «Südostschweiz» kürzlich in einem Artikel etwas besorgt. Das Newsportal begleitet den Bären eng in der Berichterstattung – ganz zur Freude der Lese:. Die Napa-Storys gehören regelmässig zu den meistgeklickten. Lässt sich der Bär eine Weile nicht blicken, folgt nach dem erneuten Auftauchen umgehend eine Meldung: «Nach 53 Stunden kann man schon mal ein bisschen frische Luft gebrauchen, oder?», hiess es zum Beispiel vergangene Woche.

Bär Napa macht es sich in seiner Box gemütlich (Video: Arosa Bärenland)

Vermutlich war die Erleichterung über Napas beendetes Schläfchen gross. Ebenso, als man feststellte, dass der Bär keinen Winterschlaf halten wird, sondern nur eine Winterruhe. Napa ist längst ein Medienstar: Eine Live-Cam übermittelt Bilder aus dem Bärenland in Echtzeit, Napa hat einen Facebook- und einen Instagram-Account und erhält jeweils tausende Likes auf die Bären-Schnappschüsse.



Tausende kamen, um Napa zu sehen

Der Hype um Napa freut Arosa Tourismus. Denn der Bär hat der Destination viele neue Besucher beschert. «In zweieinhalb Monaten verzeichneten wir 35'000 Eintritte ins Bärenland», sagt Kurdirektor Pascal Jenny. In einer Besucherumfrage bei rund 1000 Napa-Fans gaben 60 Prozent an, dass sie zum ersten Mal in Arosa waren, 55 Prozent sagten aus, dass sie auch in Arosa übernachteten. «Diese Zahl wird durch das Wachstum der Logiernächte von 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr gestützt», sagt Jenny. Mit diesem Ergebnis ist er mehr als zufrieden: «Die Zahlen sind traumhaft.» Natürlich habe man sich durch das Bärenland ein Wachstum erhofft, doch in diesem Masse habe man das nicht erwarten dürfen.

Napa bekommt nächtlichen Besuch (Video: Arosa Bärenland)

Wertvolle Social-Media-Resonanz

Was Napa der Destination in Franken und Rappen bringt, sei schwer abzuschätzen. Sicher bringt er mehr Übernachtungen und ist wichtiger Werbebotschafter. «Wie viel Geld man in eine Kampagne hätte investieren müssen, um dasselbe Ziel zu erreichen, ist schwer zu sagen», sagt Jenny. Es gelte die Grundannahme, dass man für ein Prozent Wachstum im Sommergeschäft rund 150'000 Franken investieren muss.

Hochgerechnet habe man die Resonanz auf Instagram, Facebook und Co.: «Um auf Social Media dieselbe Wirkung wie Napa zu erzielen, hätten wir zwischen 600'000 und 700'000 Franken ausgeben müssen», sagt Jenny

Gspänli für Napa

Neben Napa sollen nächstes Jahr noch zwei Tiere nach Arosa kommen. «Wir sind zuversichtlich, dass wir zur Saisoneröffnung im Juni 2019 den Besuchern zwei zusätzliche Bären zeigen können», sagt Jenny.

Doch bis es soweit ist, dauert es noch. Da die Bären vermutlich aus dem Nicht-EU-Raum kommen werden, braucht es Ein- und Ausfuhrbewilligungen. Zudem wird eine Quarantänezeit verlangt. «Nachdem ein Bär lokalisiert ist, dauert es ein paar Monate, bis er in Arosa ein besseres Zuhause beziehen darf.»

(jeb)