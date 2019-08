Pferd stürzt ab und muss mit Heli geborgen werden

Die Kantonspolizei Graubünden postete am Dienstag das Video einer Pferde-Rettung auf ihrer Facebook-Seite. Dazu heisst es: «Nein, alltäglich war dieser Einsatz nicht.» Das Tier war nämlich am Sonntag gegen Mittag von einem Wanderweg in Maloja abgestürzt. Danach blieb es unterhalb des Weges in einer Lawinenverbauung hängen.

Um das verletzte Tier aus seiner misslichen Lage zu retten, wurde es von Angehörigen der Feuerwehren Bregaglia und Trais Lais zum Transport mit einem Helikopter vorbereitet. Dieser flog das 600 Kilogramm schwere Pferd mit Unterstützung des Grosstierrettungsdienstes Zürich aus dem Wald. Für Untersuchungen durch eine Tierärztin setzte er es auf einem Pferdehof in Sils i. E. ab.

(taw)