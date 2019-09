Neuer Feiertag für Kanton St. Gallen gefordert

In einer Mitte September eingereichten Motion fordert der Rheintaler Kantonsrat Sandro Hess (CVP) die St. Galler Regierung auf, eine Gesetzesvorlage für die Einführung eines Feiertags am 19. März auszuarbeiten. Doch weshalb soll dieser Tag ein Feiertage werden? «An diesem Tag verfügte Napoléon Bonaparte mit der Mediationsakte die Gründung des Kantons in der Form, wie er von Karl Müller-Friedberg, dem ‹Gründervater› des Kantons, vorgeschlagen worden war. Das Gebiet des Kantons entstand aus der Verschmelzung derjenigen Gebiete, die nach der Wiederherstellung von Glarus, Schwyz und Appenzell von den helvetischen Kantonen Linth und Säntis übriggeblieben waren», heisst es im Motionstext von Hess. Der 19. März 1803 ist also der Freiheitstag des Kantons St. Gallen.

«Für mich wäre das ein schöner Feiertag, weil man der Gründung des Kantons aus bunt gemischten Regionen gedenken kann», sagt Hess zu 20 Minuten. Der Kanton St. Gallen sei ein Gemisch von Stadt und Land und diversen Regionen. Dass der Kanton von Napoleon quasi zusammengewürfelt wurde, sei auch heute noch spürbar. Die einzelnen Regionen hätten unterschiedliche Identitäten. Zudem sei es wichtig, das Gut der Freiheit zu feiern. Hess schlägt vor, den Feiertag «Tag der Freiheit» zu nennen.

Diskussionsstoff Kosten

Bisher habe er hauptsächlich positives Feedback auf die Motion erhalten. «Viele würden sich über den Feiertag freuen», sagt Hess. Aber auch kritisch Stimmen seien zu hören. Diese würden die Kosten, die ein Feiertag für die Wirtschaft bedeutet, infrage stellen. «Die Kosten sind der kritische Punkt und werden wohl im politischen Prozess noch zu reden geben», sagt Hess. Die Regierung werde wohl ausrechnen, was der zusätzliche Feiertag für volkswirtschaftliche Kosten mit sich bringen würde.

Für Hess wäre ein zusätzlicher Feiertag auch wirtschaftlich tragbar, weil es im Kanton St. Gallen unterdurchschnittlich viele Feiertage gibt. Derzeit sind es neun Feiertage, der Nachbarkanton Graubünden hat 14. Wie das «Tagblatt» errechnete, haben Arbeitnehmer im Kanton St. Gallen 1,4 Tage weniger frei als der durchschnittliche Schweizer Büezer.

Übrigens: Im Nachbarland Liechtenstein ist der 19. März bereits ein Feiertag. Natürlich nicht wegen der Freiheit vom Kanton St. Gallen auf der anderen Rheinseite. Liechtenstein feiert am 19. März den Josefstag, auch Josefitag oder Seppitag genannt. Gedacht wird an diesem Tag des heiligen Josefs, des Bräutigams der Gottesmutter Maria. Auch diverse Kantone in der Schweiz führen den Josefstag als Feiertag. Somit wären die St. Galler nicht die Einzigen, die am 19. März frei hätten.

(jeb)