«Ähnliche Kollisionen haben Tote gefordert»

Wie die Kantonspolizei Thurgau auf ihrer Facebook-Seite schreibt, ist ein Gummiboot am Sonntagnachmittag in Diessenhofen TG auf dem Hochrhein in eine Wiffe geprallt. Anschliessend seien die Bötler weiter gefahren, ohne sich bei der Polizei zu melden. Weil aber Personen vom Ufer aus zweifelsfrei sehen konnten, dass die Gekenterten zurück in andere Boote stiegen, war keine Suchaktion nötig. Das Gummiboot wurden von der Besatzung eines Polizeischiffs geborgen.

Die Polizei warnt im Post erneut von der Gefahr des Hochrheins: «Der Hochrhein ist ein anspruchsvolles Gewässer, das jederzeit die volle Aufmerksamkeit verlangt. Nicht jeder Unfall geht so glimpflich aus wie dieser, ähnliche Kollisionen haben auch schon Verletzte oder sogar Tote gefordert.»

Kein Einzelfall

Bereits Mitte Juni ist ein Kajak auf dem Hochrhein bei Diessenhofen verunfallt, weil es gegen eine Wiffe prallte. Es wurde sofort eine Suchaktion ausgelöst. Insgesamt waren innert kürzester Zeit rund zwei Dutzend Personen im Sucheinsatz. Während rund einer Stunde war unklar, wo sich die beiden verunfallten Personen befinden. Später dann die Entwarnung: Der 29-jährige Mann und die 28-jährige Frau waren nach dem Unfall unverletzt ins Kajak zurückgeklettert und weitergepaddelt, ohne sich bei der Polizei zu melden. Die beiden Deutschen werden bei der Staatsanwaltschaft zur Anzeige gebracht.

Bereits wenige Tage davor kam es in Diessenhofen zu einem ähnlichen Vorfall: Ein Boot mit vier Personen prallte am Freitag, 31. Mai 2019, ebenfalls in eine Wiffe und zerbrach daran. Alle Insassen konnten sich selbstständig ans Ufer retten, meldeten den Vorfall in einem Restaurant und gingen dann nach Hause. Anwohner auf beiden Seiten des Rheins hatten den Vorfall beobachtet und die Polizei verständigt. Weil nicht klar war, ob sich alle beteiligten Personen hatten retten können, erfolgte eine über eine Stunde dauernde, aufwändige Rettungsaktion. Die Polizei rückte mit mehreren Booten und Tauchern aus.

