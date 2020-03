Niemand trägt Schuld an Tod von David (14)

Die Staatsanwaltschaft Graubünden hat am Montag das Verfahren zur Abklärung der Ursachen des tödlichen Unfalls eines Schülers an der Maiensässfahrt 2019 eingestellt, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung heisst. Das Verfahren war unmittelbar nach dem Unfall vom 23. Mai 2019 eröffnet worden.



Der mutmasslichen Absturzort. (Video: jeb)

Bei diesem Unfall war der 14-jähriger Oberstufenschüler David auf dem Rückweg vom Maiensäss Juchs nach Chur rund 200 Meter über steiles, fels- und gerölldurchsetztes Gelände in die Val Parghera gestürzt. Dort wurde er noch am selben Abend von den Rettungskräften tot geborgen.

Zahlreiche Befragungen

Gestützt auf das Untersuchungsergebnis, insbesondere die zahlreichen durchgeführten Befragungen von Beteiligten und Verantwortlichen sowie die Ergebnisse der Untersuchung der Leiche durch das Institut für Rechtsmedizin des Kantonsspitals Graubünden, konnte keiner Drittperson ein strafrechtlich relevantes Verschulden am Tod des verunfallten Schülers nachgewiesen werden. Weder fanden sich Hinweise dafür, dass andere Schüler unmittelbar vor dem Absturz auf den Verunfallten eingewirkt hätten, namentlich durch Stossen, Werfen von Gegenständen oder Erschrecken, noch dass die verantwortlichen Lehrpersonen ihrer Aufsichts- oder anderer Pflichten nicht nachgekommen wären.

Zudem wurde festgestellt, dass im Rahmen der Organisation des Anlasses, insbesondere bei der Wahl und Freigabe der Wanderroute, die notwendige Sorgfalt angewendet worden war. Auch war die Alpstrasse, auf der sich der Unfall ereignete, in ausreichendem Ausmass unterhalten.

Der Entscheid ist noch nicht rechtskräftig.

